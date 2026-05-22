澳職方程式｜季後賽決賽　奧克蘭FC「細」味FC悉尼

澳職今周六來到終極一戰，首次闖入季後賽決賽的奧克蘭FC，將於主場迎擊FC悉尼，爭取球隊首個澳職總冠軍。

（球賽編號：FB9936，5月23日 16:10開賽，無綫82台直播）



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奧克蘭FC上季首度參加澳職，一鳴驚人，獲得常規賽冠軍，但礙於經驗，於季後賽4強敗陣。今季捲土重來，奧克蘭FC在常規賽只得第3，但於季後賽先後淘汰墨爾本城及阿德萊德聯，首次殺入決賽。

謝斯蘭達爾季貢獻了9入球8助攻，是奧克蘭FC的進攻命脈。（Getty Images）

奧克蘭FC爭冠還看兩大進攻主力，分別是英格蘭6呎4吋高大中鋒森哥斯格羅夫及左翼謝斯蘭達爾；前者今季上陣28場射入12球，蘭達爾更是球隊的進攻命脈，包括季後賽兩記助攻，今季共貢獻了9入球8助攻。

FC悉尼是澳職入決賽最多的球隊，之前7次爭冠5度捧盃；他們今季在常規賽只排第5，卻在季後賽發力，4強藉互射12碼淘汰了應屆常規賽冠軍紐卡素噴射機。

FC悉尼今季以防守堅韌見稱，常規賽僅失25球，為失球最少的一隊；季後賽3仗亦只失2球，且要留意是，這3場總入球悉數少於3球。

FC悉尼曾5次於季後賽奪冠，為澳職列強之最。（Getty Images）

奧克蘭態勇，FC悉尼勝在經驗豐富，今仗勝負難料；反而可留意，近9屆季後賽決賽，7次總入球少過3球；另外兩軍近6次交手，4次總入球在2球或以下，因此，今仗一於捧「入球細」。

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