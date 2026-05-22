2026世界盃日本｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜日本足球隊第8次晉級世界盃決賽周，以往最佳成績是2002、2010、2018及2022年晉級16強。現時日本世界排名第18，日本在2026年世界盃被編進F組，同組對手包括荷蘭、瑞典及突尼西亞。本文將介紹日本外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。



日本隊即將第8次出戰世界盃決賽周。（Getty Images）

現時世界排名：第18（截至4月）

世界盃外圍賽表現：

日本在世界盃亞洲區外圍賽第三圈18強賽以7勝2和1負排C組榜首，直接出線世界盃決賽周。

日本近況：

擁有多名外流歐洲賽國腳的日本，在3月底的國際友賽中面對蘇格蘭和英格蘭，同樣以1：0獲勝。

日本於3月底的國際友賽以1：0擊敗蘇格蘭。（Getty Images）

世界盃最佳成績：16強

日本自1998年首次亮相世界盃決賽周以來，最佳成績均是16強止步，包括2002年與韓國合辦一屆，他們於16強以0：1不敵土耳其。

2022世界盃，日本於16強面對克羅地亞，互射12碼落敗。（Getty Images）

球隊主教練：森保一（Hajime Moriyasu）

森保一自2018年起執教日本隊，曾帶領日本征戰2022世盃，分組賽戰勝德國及西班牙，不過互射12碼不敵克羅也亞出局，未能突破16強出局宿命。2022年曾當選亞洲足協年度最佳男足主教練。

日本教練森保一。（Getty Images）

日本世界盃26人大軍名單

門將：早川友基（鹿島鹿角）、大迫敬介（廣島三箭）、鈴木彩艷（帕爾馬）

後衛：長友佑都（FC東京）、谷口彰悟（聖圖爾登）、板倉滉（阿積士）、渡邊剛（飛燕諾）、富安健洋（阿積士）、伊藤洋輝（拜仁慕尼黑）、瀨古步夢（勒哈弗爾）、菅原由勢（雲達不來梅）、鈴木淳之介（哥本哈根）

中場及前鋒：遠藤航（利物浦）、伊東純也（亨克）、鐮田大地（水晶宮）、小川航基（奈梅亨）、前田大然（些路迪）、堂安律（法蘭克福）、上田綺世（飛燕諾）、田中碧（列斯聯）、中村敬斗（蘭斯）、佐野海舟（緬恩斯）、久保建英（皇家蘇斯達）、鈴木唯人（弗賴堡）、鹽貝健人（禾夫斯堡）、後藤啟介（聖圖爾登）

出線形勢：

F組是分組賽階段戲碼較好的一組，日本將面對荷蘭、突尼西亞和瑞典。以日本現行實力，只要正常發揮，即使無法排小組首名，要以最佳小組第3名出線，相信難度不大。

日本F組分組賽賽程（香港時間）