歐洲波精選｜加士拿有捧盃命　水晶宮勢贏歐協聯

球季來到尾聲，周中將上演歐協聯決賽，英超的水晶宮於德國萊比錫硬撼西甲的華歷簡奴；雙方都是首次躋身歐洲盃賽決賽，但水晶宮主帥加士拿卻有捧盃經驗，這支倫敦球會可看高一線。

（球賽編號：FB0279，5月28日 03:00開賽，Now 639台直播）



更多資訊，即按 https://bet.hkjc.com/ch/football/allodds/50069018

加士拿上季帶領水晶宮擊敗曼城贏得足總盃，今季初又力挫利物浦捧走社區盾，加上2021/22年球季率領法蘭克福贏得歐霸盃冠軍，大賽經驗一定比華歷簡奴主帥恩尼高佩雷斯（Iñigo Pérez）豐富得多。

晶宮中場伊斯美拿沙亞今季於歐協聯有9球進帳，暫列射手榜首位。（Getty Images）

佩雷斯年僅38歲，4年前才掛靴，他本身在華歷簡奴任伊拉奧拿的副手，亦打算隨他加盟般尼茅夫，卻因為工作證問題無奈未能成行；佩雷斯在兩年前正式成為華歷簡奴主帥，連續兩季助球隊取得西甲第8名，今季更一舉帶領球隊躋身歐協聯決賽。

華歷簡奴陣中沒有大牌球星，攻力一般，連續兩季聯賽都只入了41球，首席射手迪費魯圖斯（Jorge de Frutos）只入了10球，反而要留意中場艾華路加西亞（Alvaro Garcia），他今季在歐協聯貢獻了3入球及3助攻。

水晶宮近季雖然有奧利斯及伊斯等主力離隊，但陣中仍有桑馬迪達及鎌田大地等國腳級人馬，另外伊斯美拿沙亞（Ismaïla Sarr）今季於歐協聯有9球進帳，暫列射手榜首位。

艾華路加西亞今季在歐協聯貢獻了3入球及3助攻，是華歷簡奴的進攻主力。（Getty Images）

兩軍未嘗對賽，但歐協聯舉辦4季以來，英超隊伍兩入決賽都能捧盃，加上主帥加士拿盃賽經驗豐富，今仗一於捧水晶宮贏波奪標。

詳情請按： https://bit.ly/48dFYeH

足智彩「派彩快」服務現已適用於單場及過關注項，顧客可隨時結算指定場次的單場及過關注項，而毋須等全部賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

過關「派彩快」服務現已適用於「單一選項」或包括「複式選項」的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。