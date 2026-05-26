亨利訪港出席論壇談做人處世　鼓勵學生：勇於嘗試，別忘享受之心

法國足球名宿亨利（Thierry Henry）訪港，與大約600名來自20間學校和團體的學生分享，尤其接受學生提問時，他說的不只是作為世界頂級前鋒的鬥志，更是從人生經驗中濾出的處世之道。

攝影：梁鵬威



（梁鵬威攝）

亨利應邀出席「瑞銀亞洲投資論壇」，在「體育緻藝」系列活動中與香港學生對談分享。有趣的是，分享會的主持是前曼聯連迪加特（Anders Lindegaard），他退役後投身金融界，加入瑞銀負責業務發展。

逾一小時的分享會，先有施寶盛與隊友表演花式足球，繼而是亨利與連迪加特對談，最後是學生向亨利發問。貴為一代名宿，曾奪得1998年世界盃，又協助阿仙奴於英超不敗封王，以及為巴塞贏得西甲和歐聯冠軍，亨利少不免談到球場上的豐功偉績，例如是最難忘入球；但更難得的是，他將在競技場上的經歷轉化為做人處世之道，面對學生提問總是認真沉思，毫不吝嗇與來一場深度分享。

（梁鵬威攝）

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有學生問他有什麼話對17歲的自己說，並以之鼓勵在場同學，亨利說：「你們儘管去享受。很多時候，我們因為熱愛而決定做某件事，但一路走下去，會因為要競爭、要賺錢、要追名逐利，而忘記當日那份熱愛。這樣跟大家說好像很殘忍，但現實往往是這樣子，所以不要忘記『享受』，這才是引領我們一直向前走的原因。」

他在分享會上亦談到，足球作為團隊運動，自我不應大於團隊，所以當有學生問他，如果隊友表現不如理想時，他會怎樣，亨利禁不住尋思，再認真答道：「不要老想着自己做得好、別人做不到，更重要是『我能為你做些什麼』，去看別人做得好的，再用自己的能力去配合。」他又提醒熱愛足球的同學們，要多用心聆聽教練的話：「做不好的時候，嘗試聆聽教練的意見。大家一定有互不同意的時候，我從前也會跟教練討論甚至爭執，但要學習聆聽，做一個願意接受指導的球員，這樣才會進步。」

最後，他更提醒同學們不妨放下手機（雖然他笑說自己也很難做到），多感受外在世界，學習與人溝通；又留下肺腑之言：「不要由別人定義你能否做到一件事，要自己勇於嘗試，不用害怕失敗，不嘗試就不會成功，反正明天又是新開始，失敗了又如何？好的、壞的，即管忘記，然後明天重新開始。」

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