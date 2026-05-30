歐聯決賽｜阿仙奴夏維斯杜沙特沙卡攻堅　PSG衛冕陣容僅換門將

歐聯2025/26決賽，衛冕巴黎聖日耳門與應屆英超冠軍阿仙奴，於匈牙利布達佩斯普斯卡斯球場爭霸。



歐聯2025/26決賽，巴黎聖日耳門與阿仙奴於匈牙利布達佩斯普斯卡斯球場爭霸。（Getty Images）

巴黎聖日耳門（PSG）正選11人與去年歐聯大勝國米首奪冠軍的正選陣容相比，場區10人完全相同，僅門將位置由沙科諾夫頂替了今季初離隊的當拿隆馬。

巴黎聖日耳門（PSG）正選11人與去年正選陣容相比，場區10人完全相同，僅門將位置由沙科諾夫頂替了今季初離隊的當拿隆馬。（Getty Images）

阿仙奴正選11人則與4強次回合1：0擊敗馬體會時相比，有4個調動，夏維斯、奧迪加特、摩斯基拿、軒卡派爾頂替了約基利斯、伊斯、賓韋特和卡拉費奧利。

阿仙奴小將利維斯史基利夥拍迪格蘭賴斯任雙防中。（Getty Images）

巴黎聖日耳門正選陣容（4-3-3）

39 沙科洛夫

2 夏基美、5 哥利亞、51 威廉柏曹、25 紐奴文迪斯

87 祖奧尼維斯、17 域天拿、8 法比安雷斯

14 迪斯亞杜伊、10 奧士文尼迪比利、7 基華拉斯基利亞



後備：30 捷華利亞、89 連拿度馬連、4 盧卡斯貝拉度、6 薩巴尼爾、9 干卡路拉莫斯、19 李康仁、21 盧卡斯靴南迪斯、24 辛尼馬約魯、27 柏祖費南迪斯、29 巴高拿、33 薩伊艾美利、49 伊巴謙麥巴耶



阿仙奴正選陣容（4-2-3-1）

1 大衛拉耶

3 摩斯基拿、2 沙列巴、6 加比爾、5 軒卡派爾

41 迪格蘭賴斯、49 利維斯史基利

7 沙卡、8 奧迪加特、19 杜沙特

29 夏維斯



後備：13 阿列沙巴拿加、9 加比爾捷西斯、10 伊斯、11馬天尼利、12 添巴、14 約基利斯、16 洛加特、20 馬度基、23 米基爾馬連奴、33 卡拉費奧利、36 蘇比文迪、56 麥斯杜文

