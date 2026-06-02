體育札記｜世界盃獎座前世今生　製造商低調高手　大力神盃非真名

足球是球最受歡迎的運動，世界盃則是這項運動中最高榮譽的國際賽事，每四年一度看住健兒在綠茵場上揮灑汗水，拼盡所有務求捧起這座小金盃，是全球迷最期待的事。

要說這座小金盃是過去逾五十年來世界上最標誌性、最易被識別的其中一樣物件絕不為過，但對它背後故事又知道多少？



這隻小金盃，過去50年來一直是全球其中一樣最具辨識度之物。（Getty Images）

國際足協（FIFA）前主席雷米（Jules Rimet），於1929年推動成員投票通過設立世界盃足球賽，成為這項運動中榮譽最崇高的賽事，並倡議只要任何一國能三奪冠軍，就可以永久保留獎盃。世界盃自1930年在烏拉圭舉辦第一屆至今，共使用過兩隻冠軍獎盃。第一隻冠軍獎盃原名為「勝利」（Victory）。1946年，FIFA通過將獎盃定名為「雷米金盃」（Jules Rimet Trophy），以紀念雷米對推動世界盃成事的偉大貢獻。雷米金盃由純銀鍍金和青金岩製成，獎盃的造型為希臘神話中的勝利女神Nike。

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1970年巴西第三度奪得世界盃冠軍，獲得永久保留「雷米金盃」獎座的資格。（Getty Images）

由於巴西在1970年第3次成為世界盃冠軍，得到永久保留雷米金盃（Jules Rimet Trophy）的權利。FIFA遂通過公開招標設計新的獎盃，一共收到來自7個國家、共53份設計，最終意大利藝術家加沙寧加（Silvio Gazzaniga）的設計雀屏中選。

這獎盃設計36.5厘米高，由5公斤的18K黃金製成，底座直徑13厘米，內含兩層孔雀石，使總重量增加了1.175公斤。加沙寧加的設計草圖，為兩個大力士雙手高舉地球。他形容獎盃設計是線條從底部開始以螺線型升起，展開以接收全個地球，有非凡的張力和活力，能見到兩位運動員勝利一刻的情景，是光輝和榮耀的象徵。

世界盃設計者指，整座獎盃的外型是光輝和榮耀的象徵。（Getty Images）

設計最終交由意大利米蘭市15公里外的一個工業小鎮Paderno Dugnano中、一間老牌金器製造商GDE Bertoni鑄造。GDE Bertoni早在1900年代由Eugenio Losa創立，起初一間小規模專門手作製造金器的工場。直至1960年，GDE Bertoni成為了當年羅馬奧運獎牌的製造商，生意就開始愈造愈大。先後取得一些國家的勳章鑄造權，又為歐洲足協製作多項獎座，包括著名的歐聯冠軍獎盃「大耳朵盃」、歐霸盃，以及歐洲超級盃獎座，並在1980年為莫斯科奧運鑄造獎牌。

GDE Bertoni每屆世盃都會為冠軍隊製作一隻複製品留念：

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今日GDE Bertoni總部和工廠仍然是一幢只有兩層高的粉色大樓，僅聘有十來名員工和工匠。這些數以萬計的中小企，其實一席支持住意大利的經濟，亦令意大利的工藝聞名於世，當然其中一個原因是因為它負責鑄造這件全球最具辨識度的物事──世界盃獎座。

1974年西德碧根鮑華是首位捧起世界盃新獎座的冠軍隊隊長。（Getty Images）

現時使用中的冠軍獎盃，在1974年西德世界盃首次使用，正式名稱為「國際足協世界盃」（FIFA World Cup Trophy），當屆東道主西德隊長碧根飽華，是首名高舉獎座的冠軍隊隊長。

自1974年開始，捧起FIFA世界盃的冠軍隊：

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FIFA在使用這隻新獎盃時已明確指出，這隻獎盃是由FIFA永久擁有的財產，任何奪冠國家隊都不可永久保有，除了每四年一度賽事前後由FIFA公開巡迴展示和頒獎，其餘時間獎盃一律會存放於瑞士蘇黎世的FIFA總部內。至於奪冠的國家隊在頒獎禮接過獎座後，只會保管正版獎盃大約兩周，其後須交還予FIFA，FIFA會另發一個銅製鍍金的仿製品讓得勝國家作留念和展示。FIFA擁有的原獎盃一直由GDE Bertoni負責保養，而每屆冠軍的仿製品獎座，也是由GDE Bertoni負責製造。

GDE Bertoni行政總裁Valentina Losa指，負責生產獎盃與有榮焉，惟意大利繼續無緣晉級決賽周令人難過，廠商仝人可能是總決賽中唯一會喜極而泣的意大利人。（Getty Images）

GDE Bertoni行政總裁Valentina Losa在上屆卡塔爾世盃賽前曾表示：「能負責生產獎盃，我們與有榮焉，雖然意大利繼續無緣晉級決賽周令人難過，但想到總決賽會高舉獎盃，仍讓我情緒沸騰，我們可能是總決賽中唯一會喜極而泣的意大利人。」可惜今屆意大利仍然繼續缺席決賽周。

世界盃獎座設計為兩名運動員舉起地球，華文世界將之形容為「大力神盃」。（Getty Images）

關於獎盃還有兩個有趣謬誤，其一是華文世界經常說這隻獎盃名字叫「大力神盃」，其實是個美麗的誤會。「大力神盃」極其量只是一個中文世界廣為流傳的暱稱，估計是因為獎盃造型是由兩位充滿肌肉線條的運動員共同撐起地球，視覺上極具力量感，令人聯想到希臘神話中用雙肩擎天的泰坦神Atlas，以及以力量見稱的大力神Hercules，故在千禧年後，華語媒體與球迷便極具巧思地將其暱稱為「大力神盃」，筆者估計這理由是和中國在2002年打入世盃決賽周有關，因為在此之前極少見華文傳媒使用「大力神盃」這稱呼；而獎盃真正中文名字只有唯一一個，就由英文名翻譯過來的「國際足協世界盃」。

除了頒發冠軍一刻，以及決賽周前後FIFA舉辦官方展示活動，否則獎盃真身不會離開瑞士的FIFA總部大樓，勝出國家保留的亦只是複製品。（Getty Images）

另一個傳聞是，早年有指獎盃底部可以鑄刻17屆世界盃冠軍的名字，從1974年西德奪冠開始，一直用到2038年，2038年之後獎盃可能會換新款。事實是自1994年世界盃後，獎盃的基座的底部已加裝了一塊板，在獎盃直立時無法看見，用以刻上贏得世界盃的年份和國家。奪冠年份以數字刻在板上，而國家名字則以其官方語言刻在板上。起初冠軍隊名字是以打直排列，直至2014年，由於板上已刻有10屆奪冠的國家，FIFA重新換上另一塊全新的板，並以螺旋型的方法雕刻國家名，以容納將來世界盃奪冠國家的名稱，讓這個獎盃不會輕易在2030年或2038年因為填滿而退役。

獎座底部暗藏玄機：

有趣的是，奪冠的國家名會以該國語言來標示國名，例如「1974 Deutschland」和「1994 Brasil」顯示德國和巴西分別於1974年和1994年贏得世界盃。但在2010年，奪冠的西班牙刻在板上的國家名字則以英文「2010 Spain」雕刻，並非以西班牙文雕刻。不過其後隨着底板更換，西班牙的國家名字已改由西班牙文「2010 España」列出。

世界盃獎座由意大利人負責鑄造，惟意大利隊已連續三屆未能打入決賽周，更遑論要捧盃。（Getty Images）

筆者成長於上世紀80年代，當時世界盃已是足球壇最重要的賽事，本地兩個免費電視台都會大肆宣傳，花費不少資源去吸引觀眾，這項歷時一個月的盛事，人人回味，風靡全球。賽事本身亦擴充至24隊球隊參加決賽周，分組賽後進行16強淘汰賽直至決出冠軍，其後進一步擴充至32隊，至今屆開始有48隊，近日有傳聞指FIFA仍有意再增加隊數。

巴西的忠實球迷費南迪斯（Clovis Fernandes）多年來一直手持其仿製金盃支持巴西隊，連FIFA官方都曾形容他是巴西的第12人。2014年巴西大敗予德國，他在觀眾席上抱着金盃痛哭，堪稱歷屆最傷感畫面，這位球迷伯伯在2015年因癌病離世。（Getty Images）

誠然物以罕為貴，今日收看足球賽事渠道之多已毋需再用「珍惜」心態去觀看，賽事本身隨着運動產業化和商業化，早已超越了競技本質。不過對於運動員而言，每四年一度為國家競逐世界冠軍頭銜這項初心相信仍然未改變。無論大國與小國，都同樣拼命贏得世盃，希望今年104場賽事仍然精彩。