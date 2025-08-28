美網人物誌︱香港移民之後韓天遇重生　曾陷退役邊緣到勇闖第3圈

今屆美國網球公開賽（美網／US Open）初階段有不少爆冷賽果，香港球手黃澤林（Coleman Wong）勇闖男單次圈，固然令港人振奮，女單亦有一位球手循外圍賽打起連過5關，晉身32強——韓天遇（Priscilla Hon）雖然在澳洲出生和成長，但她父母和兩姊均來自香港，她曾形容香港是她的「第二個家」。

這位27歲女將生涯歷盡波折，甚至曾經被醫生警告要告別球員生涯，谷底中她咬緊牙關堅持下去，由零重新起步，終在今年美網寫下個人在大滿貫最佳成績。



香港移民後代韓天遇，今年美網勇闖第3圈。（Getty Images）

韓天遇澳洲出生成長 「香港是我的第二個家」

韓天遇的爸爸、媽媽都是香港人，兩個姊姊均在香港出生，1996年韓家移民，因此全家只得1998年出生的Priscilla生於澳洲。

她的廣東話未必夠英語流利，惟每年都會隨家人回港探親。成為職業球員後，2017年首度來港作賽，出戰香港公開賽時形容香港猶如她的「第二個家」，很開心首度在婆婆面前作賽，「我希望令我在香港的祖父母感到自豪」，之後亦多次重臨香江比賽。

韓天遇多次到香港作賽，並稱「香港是我的第二個家」 。（IG）

5年前突遇離奇重創 幾乎終結網球生涯

正當她在網壇發展順利，向WTA巡迴賽邁步並在大滿貫賽事登場，世界排名升上118位新高，網球事業剛起步之際，生涯卻差點在未開始已告終結——2020年8月，原先以為只是平常的後大腿筋傷患，醫生竟告知是「類似電單車意外」的重創，警告她可能無法繼續職業球手生涯。

晴天霹靂的壞消息衝擊太大，她憶述，「當時我在哭泣……步出診所是下午2時，我獨自一個人，立即去酒舖買了支酒，打算借酒消愁，然後打電話叫朋友接我回家。」

韓天遇去年再度來港作賽，獲她已屆91歲的婆婆撐場。（IG）

康復路艱辛 今年美網火鳳凰重生

康復之路漫長而艱辛，Priscilla要重新由步行開始學起，遠離鎂光燈數年，從次級賽事ITF巡迴賽再出發，慢慢重拾狀態和自信。等待多年，她的招牌強力擊球回來了，同時亦重獲自信。

2025年她首度晉身溫布頓主賽圈，真正的突破是之後在她喜歡的紐約，今年美網外圍賽3連勝後，首圈直落兩盤擊敗法國球手Leolia Jeanjean，次圈面對17號種子、溫網8強球手森臣諾娃（Liudmila Samsonova），力戰3盤贏波晉級。第9次亮相大滿貫正賽，首次晉身賽事第3圈，實時世界排名亦升上105位的新高，韓天遇賽後感言：「老實說，情緒就如過山車一樣。」

韓天遇不甘只戰外圍賽，終在今年美網取得重大突破。（Getty Images）

「我想贏比賽，不想只是打外圍賽」

「我曾嘗試控制着它，就算是外圍賽後及首圈勝出，我還是覺得：『這很好，但我未算太開心』。」Priscilla分享，「我不知道這是否合理，可是每當我讓自己有太多感受，往往未能在下一圈發揮水準」，並矢言：「我想贏比賽，不想只是打外圍賽。」

「我慶幸今天可以好好享受，其實情緒洶湧而來浸沒我，當我擁抱（對手）時流下一些眼淚。」 韓天遇晉身32強，鎖定23.7萬美元獎金，她的第3圈對手亦是華裔的李安（Ann Li），這位非種子25歲美國球手次圈半冷擊敗16號種子比蓮達賓錫（Belinda Bencic），目前世界排名58，Priscilla絕對有力一戰。

然而無論韓天遇能否再過一關，她永不放棄的精神已教人動容，香港球迷支持黃澤林的同時，不妨亦為Priscilla打氣。