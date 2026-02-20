冬奧人物誌︱Mikaela Shiffrin喪父6年的掙扎與懷疑　終火鳳重生

撰文：吳慕兒
在高山滑雪賽事，施芙蓮（Mikaela Shiffrin）的名字幾乎等同冠軍。擅長技術含量最高的迴轉（Slalom）及大迴轉（Giant Slalom）賽，18歲初戰冬奧已贏得金牌，生涯累積108場世界盃賽事冠軍打破包括男、女子選手在內的所有紀錄，繼禾恩（Lindsey
Vonn）之後成為美國另一位高山滑雪界超級巨星。
4年前北京冬奧，她「滿額」盡數參加6項賽事，卻意外未能踏上頒獎台，今屆冬奧在大迴轉及團體全能賽亦相繼失利，難道一切已經走到盡頭？外界懷疑的目光，令她壓力愈來愈大，最後一項卻要出戰難度最高的迴轉賽。施芙蓮頂住重壓發揮水準，以1.5秒的優勢贏得金牌。這是她生涯第三面冬奧金牌，亦很可能是最重要的一面，因為由2018年的第二金到今屆這8年之間，施芙蓮從人生最低潮咬緊牙關，從黑暗隧道中緩緩前行，終於找到光明出口。

施芙蓮（Mikaela Shiffrin）時隔8年，再奪奧運金牌。（路透社）

高山滑雪界GOAT　Mikaela Shiffrin世界盃逾百冠史上首人

施芙蓮的傳奇，彷如命中注定，她生於韋爾（Vail）市，正是科多拉多州最大滑雪場所在地，父母昔日都是滑雪選手，她和哥哥自小已熱愛滑雪。爸爸是麻醉科醫生，媽媽繼續滑雪並參加先進組比賽，典型的美國中產幸福家庭，一家四口生活圍繞滑雪，施芙蓮在父母和兄長支持下，自小已戰績突出。

2014索契冬奧，18歲的施芙蓮初戰奧運已贏得迴轉賽金牌，4年後她在平昌冬奧再贏得大迴轉（Giant Slalom）賽金牌、全能賽（Combined）摘銀，她長年橫掃各大賽事冠軍，並超越禾恩在世界盃的女子冠軍場數紀錄，之後再超越瑞典名將史坦馬克（Ingemar Stenmark）的87冠，榮登包括男子及女子選手在內史上第一人。至今世界盃已累積至108冠，當然亦是高山滑雪界至今唯一奪冠「破百」的選手。施芙蓮是運動界極少數未到30歲，已獲公認為項目史上最佳（GOAT）的運動員。

施芙蓮與父母昔日合照。（Getty Images）

父親家居意外遽逝　媽媽：「我以為Mikaela不會再滑雪」

人生遽變突如奇來，正當她處於生涯巔峰，2020年2月一場家居意外，殺她一個措手不及。她的爸爸Jeff在家中屋頂跌倒，頭部重創死亡，終年65歲。Jeff是施芙蓮的忠實擁躉，不時拿着攝影機追隨左右，為女兒拍下比賽英姿，2020賽季在世紀疫情下縮短，突然失去爸爸的施芙蓮得悉噩耗，立即從世界盃賽場飛返家中，長達10個月時間未再參賽。

今屆冬奧前施芙蓮母親Eileen在紀錄片中披露，當時她以為女兒不會再滑雪，「她整整卧床一個星期，不吃不喝，體重急降。我以為Mikaela不會再滑雪，當時她的想法大概也是一樣。」一家人在悼念中，Eileen向女兒說，「你不用再滑雪，但我們不能終日留在家中什麼也不做，所以如果你想的話，我們可以去滑雪，你可以在山上嘗試感受爸爸。」

沒有爸爸的首個奧運　北京冬奧盡戰6項賽事空手而回

媽媽Eileen是施芙蓮的第一個滑雪教練，悲傷之中亦是她把女兒扶起來，每天陪伴她一起在家中訓練和上山滑雪。施芙蓮2021年賽季回到賽場，翌年重奪世界盃榜首位置，然而哀傷不是一條直線，施芙蓮偶爾有崩潰的時候，例如在Jeff的死忌，她在一日出色的訓練後會突然失控痛哭，令身邊人不知所措。

2022北京冬奧，她盡數參加5項高山滑雪個人賽項目（迴轉、大迴轉、超級大迴轉、下坡及全能賽），再加上男女混合團體賽，6項賽事當中一半她都獲視為金牌大熱，出乎意料地她最終空手而回——兩大主項迴轉及大迴轉均DNF，餘下4項賽事均未能獲得獎牌，她之後承認為此感到「尷尬」。那時候她大概尚未知道，父親離世造成內心那個巨大的空洞，需要治療和復元。

施芙蓮北京冬奧意外空手而回。（路透社）

心理醫生協助下處理哀傷　2024年比賽意外後PTSD

凡事必有因，昔日每逢大賽無寶不落的施芙蓮，從北京的失意中獲益良多，她早前在個人podcast頻道中形容，上屆冬奧及之後的經歷成為她「無法形容成長的催化劑」（catalyst for indescribable growth），北京冬奧那年稍後時間開始見心理醫生，對方幫助她處理父親離世的悲傷，在過程中大大增加自我了解。

經此一役，施芙蓮生涯才再上層樓，她在2023年先後超越禾恩和史坦馬克的世界盃賽事奪冠紀錄，一步步踏上傳奇之路。然而她重返巔峰的途上，尚有更多障礙，2024年底比賽期間撞到旗門（gate）腹部受創，即使花上數月時間康復，身體上已無問題可以再次出賽，那次意外令施芙蓮因創傷後壓力症（PTSD），每當出戰導致受傷的大迴轉賽事時總是潛意識地感到猶豫，經過一段時間才能再次在大迴轉賽中勝出。

再戰冬奧從失利到再奪金牌　6年後終接受喪父現實

今屆冬奧她出戰3項賽事，女子團體全能賽得第四名，之後在大迴轉賽只得第11名，看來勢將在連續兩屆奧運緣盡獎牌，迴轉賽她在壓力中發揮水準，首輪做出全場最快成績47.13秒，輪錄得51.97秒，以績成績1分39.10秒奪金，較亞軍選手、瑞士的Camille Rast快1.5秒，收穫個人第三面冬奧金牌。

賽後她將金牌獻給父親，「他再也看不到，這是我一直夢想同時亦非常害怕的一刻。當你失去所愛的人，之後在人生中的一切事情都像是種新體驗。」施芙蓮感言，「我猶如重生的同時，亦常常在抗拒這感覺。我不想在沒有爸爸的人生中生活，今日或許是我第一次真的去接受這個現實。」

時隔8年施芙蓮再次贏得奧運金牌後百感交雜。（路透社）

「這星期我對自己提出所有質疑，最後我放下那些疑問踏上賽場」

迴轉賽兩次出場，做出她早已在骨子裏知道如何做的事，她說真正做出來並不如表面看來簡單。施芙蓮看似贏得輕鬆，這位30歲的高山滑雪女王聲言，「不是總是如此容易，有時甚至感覺無可能。今天最重要的是拿走所有噪音，盡量保持簡單。」她之後在社交媒體發長文時提到，「今個星期我多次質疑自己在人生中學到什麼，我質疑自己內心有多堅持，甚至應否出戰奧運。我質疑自己的堅毅和強韌。我提出所有質疑，最後我放下那些疑問，踏上賽場。而我贏了。」

喪父6年，她在血與淚之中艱苦前行，就算一再遇上更多困難和挫折，甚至曾陷情緒崩潰，她在家人和另一半的愛護關懷中堅持下來。父親Jeff的肉身離開地球，他的愛並未消失，Jeff給Mikaela留下的回憶，必會成為繼續照亮她前路的明燈。

施芙蓮小時候與爸爸Jeff合照。（IG@mikaelashiffrin）

紀錄片《MIKAELA SHIFFRIN by her mom Eileen》

（影片全長約17分鐘）

