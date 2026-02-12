冬奧人物誌︱劉美賢成長記　一度退役復出展翅　父為昔日民運領袖

兩位有中國血統的混血美少女谷愛凌（Eileen Gu）與劉美賢（Alysa Liu），近日成為今屆冬季奧運的焦點人物，比起食盡中美「兩家茶禮」的谷愛凌，有份為美國贏得花式溜冰團體賽金牌的劉美賢突然備受網民推崇。

首次書寫Alysa故事的時候，她只得13歲，升上成人組作賽，總是被俄羅斯眾多對手比下去，加上發育後阻礙進步，16歲贏得首面世錦賽獎牌後一度退役。離開冰場兩年，她與友人一次滑雪之旅發現自己仍然非常想念溜冰，於是復出賽場，才有之後的故事。



劉美賢（Alysa Liu）以13歲之齡，成為美國史上最年輕全美錦標賽冠軍。（Getty Images）

父親為民運領袖劉俊 她與4弟妹全由代母所生

2019年1月，13歲的劉美賢成為史上最年輕的全美錦標賽冠軍，當時身高仍只有4呎7吋，連踏上頒獎台也要其他選手拉她一把。事實上由出生那刻開始，她的生命已注定不平凡。她10歲的時候，Alysa問爸爸劉俊，「爹哋，為什麼我的外表跟其他人不一樣？我不像是中國人。」3年前，

身為父親只好從實招來，「你有一個生理上的母親（biological mother），也有一名代母（surrogate mother）」。她有一個小3歲的妹妹和3個小4歲的三胞胎弟妹，全部由代母所生。

劉俊（Arthur Liu）大力支持女兒劉美賢（Alysa）參與花式溜冰運動，圖為昔日二人合照。（Alysa Liu Instagram）

劉俊的祖家在四川重慶，碩士畢業後在大學教英文，1989年天安門事件後離開中國，25歲的他接連攻讀MBA和法律學位，當上律師。

每天上班途中都會經過一個溜冰場，讓他想起崇拜的關穎珊（Michelle Kwan），當時心想：「溜冰也許會適合活躍的大女兒吧？」

1994年關穎珊在全美花式溜冰錦標賽得到亞軍時，也是13歲。（Getty Images）

5歲開始學溜冰 外向好動膽子大與花式溜冰成絕配

就這樣，Alysa 5歲開始學習溜冰，「她一開始已可在冰上行走自如，追着一起上堂的成人，嘗試跟他們傾談和做朋友。」弟妹之後跟着學，但只當成興趣，爸爸劉俊也玩過兩次，均受傷收場而放棄。

外向好動兼膽子大，令Alysa與花式溜冰成為絕配。在現行計分制度下，高難度跳躍動作越多，越容易拿高分。她2019年在全美錦標賽自由滑（Free Skate）項目做出8次三周半跳，包括一次接連做出兩次三周半跳，這是首位美國女子選手做到的創舉。

劉美賢（Alysa Liu）2019年在全美錦標賽自由滑（Free Skate）項目做出8次三周半跳，這套高難度動作助她後上擊敗上屆冠軍泰內爾（Bradie Tennell）封后。（美聯社）

利平斯基：「別忘記這名字」

這套動作當年讓她後來居上超越對上一屆冠軍泰內爾（Bradie Tennell），成為最年輕的全美錦標賽冠軍。1997年利平斯基（Tara Lipinski）以14歲之齡刷新此紀錄，當日為NBC擔任賽事評述的她大方地說：「紀錄是用來打破的」，並盛讚小妮子是非凡的天才，「她剛進入少年期，卻已具備老練選手的技術和鬥志。」

利平斯基更揚言：「別忘記這名字，她將會推動美國新一代溜冰選手。」2005年8月出生的Alysa，當時還有半年才到14歲。

花式溜冰︱華裔美少女劉美賢火鳳重生，復賽半年世錦賽神奇封后。（路透社）

16歲踏上世錦賽頒獎台後毅然退役

她的花式溜冰生涯並未因有一個比別人高的起步點而一帆風順，反受發育與傷患影響，遲遲未達預期高度。

2022年3月首度踏上世錦賽頒獎台摘下銅牌，一個多星期後便宣布退役。當時只得16歲的她宣稱對溜冰生涯心滿意足，已達成為自己定下的目標，「我一直如此投入溜冰，沒有做過其他什麼事……是時候邁向人生另一階段」。所有熱愛溜冰的人對她如此年輕便退場，無不感到惋惜，同時亦理解她的困擾與苦惱。

一次滑雪之旅頓覺溜冰仍是最愛

劉美賢離開溜冰場，兩年間曾到喜馬拉雅山行山，跟家人旅行，開始到加州大學洛杉磯分校（UCLA）上學。之後一次跟朋友到太浩湖（Lake Tahoe）的滑雪之旅，改變一切——滑下雪山的快感，讓她發覺自己對動感的追求：「我熱愛運動，熱愛郁動，也愛音樂和舞蹈」，這四件事加起來，「不就是溜冰嗎？」

那次旅程後回到洛杉磯，她開始每周一次溜冰練習，放下兩年時間，卻很快已重新上手。即使如此，復操不足1年，半年前開始重返國際賽場，結果2025年3月在花式溜冰世界錦標賽一舉登上世界舞台最高一格，她當時形容：「這是個瘋狂的故事」（This is an insane story），「我不知道如何能夠復出便成為世界冠軍，我完全沒有想過。」

19歲劉美賢火鳳重生 復出即稱霸世錦賽

她在贏得世錦賽後分享：「我所經歷過的一切，從我昔日溜冰，到我離開的日子，以至復出比賽至今。我很開心，最開心的是能夠將兩次個人最佳表現發揮出來。」

劉美賢將賽季形容為「新手賽季」，因為她發現重新在溜冰場上站起來，「個人而言，我仍有能力做得好好多。」16歲退役，18歲復出，19歲的她猶如火鳳凰重生，站立在世界之巔，絕對仍有力當上美國新一代溜冰女王。

去年世錦賽坂本花織緊緊擁抱祝賀劉美賢，亦成為一時佳話。（路透社）

坂本花織四連霸失敗 緊緊擁抱祝賀劉美賢成佳話

俄羅斯女將一度橫掃花式溜冰各大獎項，自2022年俄羅斯入侵烏克蘭，俄國選手禁止踏足溜冰賽場至今，這幾年的空缺主要由日本選手坂本花織填補，這位日本冰后已經在世錦賽三連冠，去年力爭四連霸。

坂本花織終以近5分差距落敗，四連霸失敗的她盡顯大將之風，當劉美賢正在等待自由滑分數時，她已率先滑到對方身前，並緊緊擁抱祝賀劉美賢。坂本花織直言，在劣勢中交出上佳表現戰鬥到底，令她情緒高漲，「我要坐在領先選手位置，看着餘下4個選手出場，我真是很激動。我正在哭泣，當Alysa勝出，我再哭多一次。」

劉美賢是美國花式溜冰團體賽金牌成員之一。（路透社）

差不多一年過去，如今20歲的劉美賢與坂本花織在新一年世錦賽前，先在冬季奧運賽場交手。劉美賢隨美國隊贏得金牌，坂本花織與日本隊獲得銀牌。

劉美賢奪金後興奮慶祝後，獎牌與絲帶一分為二，她搞笑地拍片在社交媒體分享。香港時間2月18日零晨，劉美賢會在女子個人賽再度登場。