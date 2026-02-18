冬奧人物誌︱日本速度滑冰女王高木美帆　163cm的堅韌與拚勁

閃耀冬季奧運2026的運動員，不止一班冰場內外光芒萬丈的巨星，還有一眾看起來平平無奇，卻憑藉堅毅不屈精神寫下自己傳奇故事的猛將。

速度滑冰女子團體追逐賽，日本隊獲得一面銅牌，這是31歲的高木美帆今屆贏得的第3面銅牌，生涯累積10面奧運獎牌，榮升日本歷代女運動員之首。今屆速滑賽事荷蘭和東道主意大利女將搶盡風頭，較大多數對手矮上一截的高木美帆，繼續用速度說話。



速度滑冰女子團體追逐賽日本隊獲銅牌，高木美帆生涯累積10面奧運獎牌，她披着充滿簽名的日本國旗慶祝。（路透社）

163cm的日本速度滑冰巨人 高木美帆10面奧運獎牌創歷史

日本並非冬季運動強國，速度滑冰是他們在冬奧獎牌的最大來源，日本歷年在冬奧累積的75面獎牌之中，速滑佔超過三分一，共有26面，與第二位的跳台滑雪（14面）和第三位的花式溜冰（11面）兩者加起來更多。而在這26面冬奧速滑獎牌入面，單是高木美帆一人已佔10面之多。

正因如此，當加拿大和荷蘭隊在慶祝金、銀牌，帶領日本隊獲得女子團體追逐賽銅牌的高木美帆同樣是傳媒和外界焦點。身高只有163cm，在一眾歐美選手身旁顯得嬌小，高木美帆卻毫無疑問是日本以至全球速滑界的巨人。她用強大的雙腿，在米蘭的冰場上繼續滑出傳奇。

高木美帆帶領隊友在速度滑冰女子團體追逐賽獲銅牌。（路透社）

小時候兼項足球 曾入選U15日本女足

速度滑冰講求爆發力、平衡力和高度帶氧及不帶氧耐力，即使不少選手身材高大，運動需要選手的強大腿部力量、柔韌性和低重心，而且奧運級女選手比賽時速可高達每小時60公里以上，戰術意識、壓力下保持冷靜等心理質素同樣不可或缺。

這解釋了高木美帆的長處所在，她小時練足球，曾參加過日本女足U-15集訓，腿部力量成為優厚先天條件，年僅15歲已成為日本速滑代表，參加2010年溫哥華冬奧，創下日本隊史。不過真正令美帆榮升世界級選手，是4年後的挫折——那個賽季她離開家鄉北海道，到東京入讀日本體育大學（日體大），人生首次離開父母身邊，一時間未能適應新環境，奧運選拔賽失利得第5名，無緣2014索契冬奧。

美帆與姐姐菜那的羈絆與爭鬥，詳見另文：

日本速滑高木姊妹的愛和恨 天才妹與內斂姐相親相爭

高木美帆2010年初戰冬奧時只得15歲，不料4年後錯過索契冬奧。（Getty Images）

錯過2014冬奧反成生涯轉機 天才選手瘋狂訓練創高峰

世事往往柳暗花明，日本速度滑冰隊在索契冬奧派出17位男、女子選手參賽，未能獲得任何獎牌後，遭受「慘敗」的責難，日本冰協遂改革國內整個滑冰界架構，成立國家隊培訓選手，不再如昔日般依賴實業團主導。錯過索契的美帆成為首批受惠者，她每年在國家隊集訓超過300天，與頂級選手一起訓練，不斷提升實力。

美帆本身已是一位天才選手，如此密集式訓練，很快已見成效，2015世界單一距離錦標賽夥拍姐姐高木菜那和另一隊友菊池彩花贏得團體追逐賽冠軍，之後一再與姐姐菜那和隊友

佐藤綾乃在世界盃及世錦賽刷新項目世界紀錄。2010初戰冬奧，經歷2014那屆的錯過，終在2018平昌冬奧開花結果，團體追逐賽金牌、1500米銀牌、1000米銅牌，美帆首次在奧運踏上頒發台，經已「儲齊一套」三種不同顏色獎牌，對當年23歲的她而言，那只是一個開始。

2018平昌冬奧，高木美帆（右）一次過集齊金銀銅牌。（Getty Images）

2022北京冬奧光芒四射 為求突破毅然離開國家隊

27歲的美帆，北京冬奧光芒四射，1000米賽事高手雲集，多位世界冠軍在列，她依然能夠在30位選手中突圍而出，以1分13.19秒刷新奧運紀錄奪金，首次在個人賽踏上冬奧頒獎台最高一格。最難得的是，面對各國不同距離專項好手，她依然能在500米、1500米和團體追逐賽各得一銀，單屆冬奧獲得1金3銀。

因此今屆米蘭．科爾蒂納冬奧前，美帆已是冬奧的傳奇人物之一。上屆冬奧的成功，未令她放慢腳步，為求突破，反而勇敢踏出舒適圈——2022年她毅然離開國家隊，與荷蘭教練Johan de Wit、隊友佐藤綾乃，兩位中國選手以及男子選手野野村太陽組成一支「黃金團隊」，目標直指1500米賽事金牌。

2022北京冬奧高木美帆1000米奪金，首次在個人賽踏上冬奧頒獎台最高一格。（Getty Images）

仍在追求「生涯最後拼圖」 永不停步的日本速度滑冰女王

2019年她在項目寫下1分49.83秒的世界紀錄，在各大賽事亦贏盡1500米冠軍，上屆冬奧以0.44秒之差錯過金牌，成為她心目中的「生涯最後拼圖」。美帆直指，「今次我的最大目標就是1500米，我渴望在奧運付出一切，終於贏得那面金牌。」

本周五（20日）女子速度滑冰1500米賽事前，高木美帆今屆已先後在1000米、500米和團體追逐賽連奪3面銅牌，她很開心別具意義的個人第10面奧運獎牌是在團體賽中獲得，感謝隊友的付出，然而一切尚未完結，她對極致的追求，勢將體現在1500米賽事上。

無論她能否獲得第11面冬奧獎牌、獎牌是什麼顏色，又或是她在今屆賽事後會否退役，均無損她的地位，高木美帆永遠都是那個勇於追求的日本速度滑冰女王。

高木美帆。（路透社）