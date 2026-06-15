世界盃2026｜德國大勝壓過巴西成史上入球最多　庫拉索取世盃首球

2026年世界盃分組賽E組首輪賽事，奪冠熱門「日耳曼戰車」德國隊以7：1大勝首次躋身決賽周的加勒比海島國庫拉索，強勢打響頭炮。這場實力懸殊的比賽，德國刷新多項歷史數據，不過落敗的庫拉索亦成功寫下歷史新章。



德國成為世界盃入球之王（239球）

憑藉今場轟入7球，德國隊（連同1990年之前的西德隊）在世界盃歷史上累積總入球數正式超越巴西（238球），登頂成為世界盃史上入球最多的國家。史上共有2支球隊在世界盃上總入球數超200，5支球隊入球數超100，阿根廷（152球）、法國（136球）、意大利（128球）、西班牙（108球）、英格蘭（104球）暫列3至7位。

德國狂刷7入球，超越巴西成為世界盃上入球最多的球隊。（路透社）

德國強勢10連勝

橫掃庫拉索後，德國隊在各項賽事中已寫下10連勝佳績。在德國足總歷史上，此數據僅次於1979年至1980年創下的12連勝神級紀錄。

德國單場入球完勝上屆總和 終止連續兩屆首戰不勝

德國在上屆世界盃分組賽三場合計僅入6球，而本屆僅用一場首戰就超越上屆入球數據。這也是德國歷史上第4次在世界盃單場射入至少7球，是自2014年準決賽7：1狂數主辦國巴西以來，在世界盃賽場上的最大勝仗。

此役大勝，正式宣告德國結束了過去兩屆世界盃（2018年0：1負墨西哥、2022年1：2負日本）分組賽首戰均未能獲勝的尷尬魔咒。今屆亦是世界盃史上首度擴軍至48支球隊，雖然面對著實力一般的庫拉索，拿下大勝是必然結果，不過勝仗能夠給予德國球員信心。德國贏下首戰後，出線形勢變得明朗，極大可能終止兩屆於分組賽階段被淘汰的頹勢。

德國單場進球超越上屆總和。（路透社）

庫拉索歷史首個世界盃入球

庫拉索最終成為比賽背景板，雖然暴露了擴軍後部分球隊間實力懸殊，世界盃競技水平下降等弊端，但是今場比賽對於庫拉索意義非凡。作為決賽周面積與人口最小的參賽國，庫拉索歷史上第一次站上世界盃賽場，在極不被看好的情況下，從4次世界盃封王的德國身上拿到隊史首個世界盃入球，寫下歷史一頁。

由高美蘭西亞打入庫拉索歷史上首個世界盃入球，庫拉索短暫追和德國。（路透社）

這個入球誕生後，庫拉索領隊艾禾卡特（Dick Advocaat）熱淚盈眶，有趣的是，他是世界盃史上最年長的主帥（78歲260 天），而德國主帥拿高士文（Julian Nagelsmann）年僅38歲，是今屆世界盃最年輕的主帥，二人年齡相差40歲，創下歷史上最懸殊主帥年齡差。