世界盃2026｜德國隊名單出爐　40歲紐亞重返國家隊任一號門將

【足球】德國國家隊21日公布了2026年世界盃26人大名單。最受關注的無疑是40歲門將紐亞（Manuel Neuer）「返崗再就業」，並被主教練拿高士文（Julian Nagelsmann）明確定位為世界盃一號門將。這一決定也迅速成為德國媒體和輿論討論的焦點。



紐亞曾在2024年歐國盃後退出德國國家隊。此前，他在15年間為德國隊出場124次，並隨隊奪得2014年世界盃冠軍。如今，時隔近兩年重返國家隊，這位被公認開創了「門衛」打法的德國守門員，將在職業生涯末段再次站上世界盃舞台。

德國世界盃一號門將紐亞。（Getty Images）

紐亞在德國國家隊的比賽精華：

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在「後紐亞時代」，達史特根（Marc-André ter Stegen）一度被視為德國隊門將位置的接班人，但其受傷病影響未能入選本屆世界盃名單。賀芬咸（Hoffenheim）門將鮑文（Oliver Baumann）此前長期被拿高士文作為重要人選使用，也一度被外界認為將在世界盃上擔任首發。隨着紐亞回歸，鮑文不得不把一號門將位置讓出。拿高士文在解釋決定時強調，德國隊需要帶上「最好的三名門將」，並稱紐亞兼具大賽經驗、冠軍氣質和門將能力。

圍繞紐亞回歸，德國國內意見並不一致。前德國國腳、拜仁名宿艾芬堡（Stefan Effenberg）認為，這一安排存在不小風險，原因在於紐亞近年的健康狀況。據德國媒體統計，紐亞本賽季缺席了拜仁54場正式比賽中的17場。艾芬堡擔心，如果紐亞在世界盃前或賽事期間出現身體問題，德國隊將被迫再次調整門將相關的戰術。與之相反，德國傳奇球星馬圖斯（Lothar Matthäus）則認為，考慮到紐亞近階段仍保持較高競技水準，如果德國隊把他留在家中，反而會令人難以理解。

前不久，紐亞剛與拜仁慕尼黑續約一年。這也成為拿高士文做出徵召決定的重要背景之一。拿高士文表示，

紐亞與球會續約，說明這位經驗豐富的門將仍有繼續保持高水平競技狀態的動力。

紐亞本賽季效力拜仁慕尼黑場上表現：

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除門將位置外，這份世界盃名單並不像德國隊以往大賽名單那樣充滿大規模爭議。與此前國際比賽日相比，拿高士文的選擇總體延續了過去一段時間的框架，體現出「骨架穩定、局部更新」的用人思路。

在前場人員選擇上，德國媒體普遍認為，拿高士文既看重球員狀態，也看重球員在特定戰術場景下的功能。基拿比（Serge Gnabry）因傷無緣世界盃，接替入選的穆斯亞拿（Jamal Musiala）雖然重傷復出不久、狀態尚未完全恢復，但仍被視為能夠憑藉幾次關鍵處理改變比賽走勢的球員。利萊辛尼（Leroy Sané）入選則與其在國家隊近期的進攻參與度、小空間處理能力以及速度特點有關。拜爾（Maximilian Beier）最終勝出，得益於他在反擊、防守投入和無球壓迫方面的綜合價值。

入選德國國家隊最終名單的拜爾。（Getty Images）

對於若干熱門球員落選，拿高士文也給出了相對清晰的解釋。富克洛（Niclas Füllkrug）近期入球效率不足，基蘭迪安斯特（Tim Kleindienst）受長期傷病影響難以恢復訓練比賽節奏，比索夫（Tom Bischof）等年輕球員雖接近國家隊門檻，但在同位置競爭中暫時落後。科隆新星馬拉（Said El Mala）一度被認為有機會入圍，但拿高士文最終選擇了更符合其反擊與壓迫需求的拜爾。

關於相同位置球員的挑選，拿高士文說：「我們沒有擲骰子，也沒有抽籤。」他表示，關於世界盃名單的討論持續了很長時間，做出決定非常艱難。

這樣的徵召決定，感覺比整個比賽本身還要難。

值得一提的是，在德國足壇近來備受關注的年輕球員中，最終只有18歲的拜仁小將蘭納特卡爾（Lennart Karl）入選。另據報道，拜仁門將烏比治（Jonas Kurt Urbig）還將作為陪練門將隨隊出征——為保障射門訓練，也為應對可能出現的臨時情況提供一道保險。

總體來看，德國隊這份世界盃名單並不保守，也不算激進。出征美加墨，拿高士文的選擇顯示出其對大賽經驗的看重，並在陣容局部位置補充速度和活力。其中，紐亞、甘美治（Joshua Kimmich）、魯迪格（Antonio Rüdiger）等人提供經驗和心理穩定性；域斯（Florian Wirtz）、穆斯亞拿、利萊辛尼、夏維斯（Kai Havertz）等人提供前場創造力；柏夫洛域（Aleksandar Pavlović）、史迪拿（Angelo Stiller）、尼美查（Felix Nmecha）等球員則體現出德國隊在中場結構上的更新。

入選德國國家隊最終名單的魯迪格。（Getty Images）

對於連續兩屆世界盃小組賽階段出局的德國隊而言，本屆世界盃不僅是成績上的衝擊，也是一次檢驗新老結合是否真正完成的考試。

按照德國足協公布的安排，德國隊將在27日集結，31日與芬蘭隊進行熱身賽，6月2日從法蘭克福飛赴美國，並於6月6日在芝加哥與美國隊進行世界盃前最後一場熱身賽。隨後，德國隊將於6月8日進駐位於北卡羅來納州溫斯頓塞勒姆的大本營。