陳達毅勢為庫拉索戰今夏世界盃　曾被曼聯看中　轉會轉籍只為今天

1999年出生於庫拉索當地，作為真正土生土長的庫拉索人，陳達毅（Tahith Chong，前譯鍾達希）其實比大部分從荷蘭歸化而來的隊友，對庫拉索國家隊更有歸屬感。



陳達毅曾在一次採訪時表示，他在6歲之前完全不踢球，也對足球沒什麼興趣，直到看了2006年世界盃決賽，看到施丹（Zinedine Zidane）用頭撞馬達拉斯（Marco Materazzi）之後被罰下，陳達毅大哭一場，於是就決定開始踢球了。

陳達毅在剛過去的國際賽期，代表庫拉索征戰FIFA系列賽事。（Getty Images）

這個起點確實和很多球員不一樣，但差不多的是，陳達毅家裏也有一些背景，他爸就是踢球的，在庫拉索當地，當然做不了職業球員，踢完球還得給別人修車。

所以陳達毅確實在當地很有天賦，第一次參加訓練完，教練來問他爸這孩子踢多長時間了，他爸說第一次踢球，教練完全不信：

不可能，你撒謊。

從那次之後，陳達毅就一邊上學，一邊踢球。每天寫作業都是一頓狂草，疾風勁雨，寫完了就到後院自己踢，順便還在嘴裏唸叨一些解說詞，比如「球來到了傑斯（Ryan Giggs）腳下」什麼的，然後就假裝自己是傑斯，一輪盤扭然後射門向上角。

到了8歲那年，他就不用在後院和庫拉索的球會踢球了，因為荷蘭老牌球會飛燕諾發現了這個小孩，就把他帶到了荷蘭。那個時候，陳達毅確實是很不錯，個子很矮，速度很快，所以在帶球方面頗為嫺熟，幾乎沒人能把他球斷下來。

跟着飛燕諾各級青年隊四處征戰，陳達毅的名字也就進入了更大的球會的球探雷達目光之中，那個時候除了曼聯，還有車路士。兩家球會其實都在等陳達毅開始發育，看看他個子長起來之後，還能不能有類似的表現。這是很多小球員的第一道難題，陳達毅也經歷過。

從14歲開始，陳達毅的個子就長起來了，「他長得太快了，膝蓋也出了問題。這種情況在這些球員身上很常見。陳達毅以前速度很快，很有創造力，但突然之間，這些能力似乎都消失了，這對一個年輕小夥子來說在情感上是很難接受的。」

花了很長時間，陳達毅才重新了解和得以掌控好自己的身體，這個時候，車路士和曼聯也開始出手，車路士甚至還更快一點。

他當時幾乎就要和車路士簽約了，但我（曼聯前青年隊招募主管蘭利、Derek Langley）成功說服了他的父母和他本人，讓他相信他的未來在曼聯。 Derek Langley

結果到了曼聯沒多久，他的前十字韌帶就斷了。這一點倒也不奇怪，很多球員在年少時都經歷過類似的傷病，而且在傷病康復之後，陳達毅的表現還是可以的。

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比陳達毅大了3歲的麥湯米尼（Scott McTominay）有一次接受採訪，人家問他更有天賦的是陳達毅還是米積伯利（Hannibal Mejbri）？麥湯米尼就回答得很乾脆：

我選陳達毅，我見過他小時候踢球的樣子，他有着遠大的前途。 Scott McTominay

所以在2018年夏天，陳達毅被摩連奴（José Mourinho）選進名單，得以跟着一線隊參加季前賽，2019年1月，蘇斯克查（Ole Gunnar Solskjaer）在足總盃上給了他首秀的機會。那場逆轉巴黎聖日耳門的比賽，陳達毅也有出場，第80分鐘，他比格連活特（Mason Greenwood）多打了7分鐘。問題還是出在從青年隊球員跨越到一線隊成員的這個坎上。

陳達毅代表曼聯一隊出場比賽。（Getty Images）

18/19賽季結束時，19歲的陳達毅拿下了丹素哈朗獎（Denzil Haroun Reserve Player of the Year），也就是年度最佳預備隊球員獎，成為自基奧斯比羅斯（Giuseppe Rossi）之後，第一個在獲得占美梅菲（Jimmy Murphy Young Player of the Year，年度最佳青年球員獎）後，又在第二年獲得丹素哈朗獎的球員。

按理來說，他應該在19/20賽季慢慢起步，逐漸增加自己的出場和首發機會，結果一個賽季下來，他出場12次包括4次正選，表現比較一般。

陳達毅曾效力雲達不萊梅。（Getty Images）

這一點不是大問題，所以球會和他當時都覺得應該外借，到其他球會尋求更穩定的出場時間，從而累積經驗。所以他先後來到雲達不萊梅、布魯日和伯明翰，級別一個比一個低，但作為翼鋒，數據上並沒有明顯的增長，球會和他對自己的信心就都開始下降了。

所以在2022年，他直接轉會到了伯明翰，從而獲得了他想要的出場時間，

我覺得我到了這樣一個階段，我想要每周都能上場比賽並表現出色，並作為一名球員繼續發展，我們都覺得這是正確的決定。 陳達毅

當時，轉會費只有150萬歐元。從伯明翰算起，到盧頓，在到上年夏天轉會的錫菲聯，四個英冠賽季，陳達毅出場125次，進球只有11個，助攻7個。作為一個邊鋒，或者說邊前衛，這個數據顯然是不夠的。所以對於陳達毅來說，這個夏天代表庫拉索參加世界盃，就是他在短期內的職業生涯最高光時刻了。

華裔陳達毅與國足對決，今年夏天將隨庫拉索征戰世界盃決賽周：

除掉夢想什麼的好詞，踢球歸根結底就是一份養家餬口的工作，所以踢不上最好的平台，就踢第二好的，這其實是大部分踢球的孩子的最終歸宿。而且對於這些球員來說，小時候就能被曼聯看中，18、9歲時能踢上葡超，其實已經是遠超大部分同行的水平和經歷了。

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