世界盃｜40歲拜仁門將紐亞傳回歸德國國家隊　曾為國出戰124次

【足球】拜仁慕尼黑40歲門將紐亞（Manuel Neuer）有望在從國家隊退役兩年後，以首號門將身份意外回歸德國的世界盃大名單。



據德國媒體《圖片報》報道，德國主帥拿高士文（Julian Nagelsmann）已告知包括潛在的首號門將鮑文（Oliver Baumann）在內的球員，紐亞將被納入世界盃陣容。

拜仁慕尼黑40歲門將紐亞。（Getty Images）

紐亞本賽季效力拜仁慕尼黑場上表現：

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紐亞此前已經進入德國的55人初步大名單，最終名單將於星期四（5月21日）公布。

拿高士文此前接受德國電視台採訪時，拒絕回應《德國天空體育》關於這位2014年世界盃冠軍成員將回歸的報道。德國足總在接受法新社體育子公司SID採訪時，也拒絕置評。

紐亞在2024年歐國盃後宣布退出國家隊，此前他為德國出場124次。他在上周剛與拜仁慕尼黑續約一年，至2027年。

由於原一號門將達史特根（Marc-André ter Stegen）持續受到傷病困擾，拿高士文此前一直支持35歲的賀芬咸（Hoffenheim）門將鮑文作為德國在今夏世界盃的一號門將。

德國隊原一號門將達史特根。（Getty Images）

雖然紐亞本賽季表現出色，在拜仁歐聯八強賽2：1擊敗皇家馬德里（Real Madrid）的首回合比賽中獲選為全場最佳球員，但他的傷病隱憂也日益增長。紐亞本賽季曾因小腿問題缺席多場比賽，而當時受傷的正是他在2022年滑雪事故中骨折的同一條腿。

在上周末的德甲收官戰中，他也在比賽進行一小時後因同一傷勢復發被換下，能否趕上本周末對史特加（Stuttgart）的德國盃決賽也成疑問。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】