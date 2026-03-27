友賽｜中國2球淨勝世界盃決賽周新丁庫拉索　韋世豪張玉寧建功

中國男足周五（27日）於澳洲舉行在國際足協系列友賽中2：0擊敗庫拉索。邵佳一在擔任國足主帥後的首場正式比賽中取勝。



伴隨着悉尼的大雨，楊希、徐彬等多位U23國足隊員迎來成年國家隊「地標戰」。大雨讓場地變得異常濕滑，給雙方的技戰術發揮都帶來不小的考驗。面對身體素質出眾的庫拉索隊，中國隊先求穩守，在場上踢得十分耐心。雙方在大部分時間裏處於膠着狀態，互有攻防。

國際足協系列賽，國足2：0擊敗庫拉索，韋世豪張玉寧建功。（Getty images）

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僵局在上半場補時階段被打破。中國隊在補時兩分鐘一次反擊過程中打出精彩配合，張玉寧前場頭槌二傳送出助攻，韋世豪禁區內冷靜施射破門，幫助中國隊1：0領先結束上半場。

易邊後雙方均做出了換人調動，落後的庫拉索連換多名球員試圖加強進攻。59分鐘，庫拉索隊防線出現失誤，禁區內解圍未能將球踢遠，皮球直接來到張玉寧腳下，張玉寧直接起左腳抽射破門，幫助中國隊將比分擴大為2：0。

國足2：0擊敗世界盃決賽周新軍庫拉索。（Getty images）

國際足協系列賽是國際足協舉辦的友賽，旨在為處於不同發展階段的會員協會代表隊創造更有價值的國際賽。今輪國際賽周期安排的系列賽，共有48支參賽球隊共分為12個小組，包括9個男子組和3個女子組，六大洲足聯均有球隊參賽。

參賽球隊中，澳洲、佛得角、庫拉索、新西蘭和烏茲別克已獲得2026美加墨世界盃參賽資格。中國隊將於3月31日在澳洲墨爾本撼喀麥隆。

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