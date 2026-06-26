足球小將情節成真日本32強鬥巴西　漫畫與現實的師徒對決︱世界盃

隨着日本在世界盃2026分組賽F組次名出線，藍武士在32強的對手會是C組首名球隊巴西。這個結果一出，網上立即湧現《足球小將》世青篇的一幕——劇情中主角大空翼（Tsubasa Oozora，港譯：戴志偉）帶領日本在決賽遇上恩師勞比度領軍的巴西，網民和漫畫迷紛紛激動高呼：「漫畫中的情節成真！」

事實上，日本向來仰慕巴西的足球文化，從業餘聯賽過渡至職業年代便主要從巴西足球中取經並持續前行，因此今次對決確實帶點師徒對決的意味。



世界盃32強日本會遇上巴西，重演漫畫《足球小將》世青篇決賽一幕。（Ｘ）

日本32強對巴西 重演《足球小將》世青篇決賽戲碼

1981年面世的《足球小將》漫畫影響多個世代的日本以至全球足球愛好者，主角大空翼自小熱愛足球，爸爸因行船常不在家，父親的好友、因眼疾提早退役的巴西前國腳勞比度代為照顧，亦成為大空翼在足球路上的啟蒙恩師。在漫畫的世青篇決賽，上演大空翼與勞比度叔叔師徒對決，勞比度以教練身份領巴西一班天才球員一路勇闖決賽，迎戰大空翼為隊長的日本。

《足球小將》版本邊隊贏？

在漫畫中，這場決賽巴西由辛坦拿（Carlos Santana）先開紀錄，大空翼梅開二度領日本反超前。勞比度末段換入有「神之子」稱號的拿度尼（Natureza）火速追平，法定時間踢成2：2，加時階段大空翼再入一球，領日本以「黃金入球」3：2勝出捧盃。世青篇由1994年開始連載，1997年完成，至今已接近30年，日本與巴西終首度在世界盃這個足球最大舞台的淘汰賽階段交鋒。

去年12月鹿島鹿角第9次贏得J-League冠軍，薛高開心一起領獎。（Getty Images）

薛高助日本足球急速發展 小將青訓注重個人技術

日本與巴西足球淵源極深，由於欣賞森巴足球的技術，1993年職業聯賽J-League創立前後曾引入大量巴西球員，當中包括一代名將薛高（Zico）。當時薛高已退役兩年，他以38歲之齡復出，1991年加盟鹿島鹿角的前身住友金屬工業足球部。1993年在J-League的鹿島鹿角開鑼戰大演帽子戲法，不止吸引大量球迷，令J-League一成立便大受歡迎，也吸引大量高質素外援隨他腳步到日本搵食。

薛高退役後仍分一半時間留在日本為鹿島任顧問，協助培訓下一代小將。2002世界盃後出任日本國家隊主帥，曾領軍贏得2004亞洲盃及出戰2006世界盃。他至今仍是鹿島技術顧問。薛高在日本深獲敬重的例子說明，日本對巴西足球如何趨之若鶩，當地的青少年足球學校注重教授巴西式的基本功和技術，因此新一代球員大部分均盤扭、控球技術了得。

去年10月雙方踢友誼賽，日本以3：2獲勝，歷來首次擊敗巴西。（路透社）

20年前分組賽慘敗3R腳下 今屆重遇前友賽首勝巴西

正是薛高這個巴西傳奇，帶領日本在世界盃這個足球最大舞台首次遇上巴西。2006世界盃日本擁有兩大中場中田英壽和中村俊輔，可惜在F組分組賽首仗1：3不敵澳洲，次仗與克羅地亞踢成0：0，最後一輪面對陣中有朗拿度、朗拿甸奴、卡路士和卡卡的巴西。日本縱由玉田圭司上半場先開紀錄，朗拿度梅開二度，祖連奴比南布肯奴（P祖連奴）及守將美路各入一球，日本以1：4大敗，分組賽包尾出局。

20年後，日本與巴西在世界盃再次碰頭，今次更是兩軍首度在決賽周淘汰賽對戰。廿年人事幾番新，如今日本已非昔日的吳下阿蒙。當年日本23人大軍中，只得6個外流歐洲聯賽的球員，今屆26個成員23個在歐洲搵食，只得3人仍在踢J-League。去年10月雙方踢友誼賽，日本以3：2獲勝，歷來首次擊敗巴西，巴西曾在上半場領先兩球，日本下半場連入三球反勝，可惜為日本攻入第一球的南野拓實因重傷未能入選世界盃大軍。

無論是漫畫或是現實，日本對巴西這場夢幻對決均值得期待，捱眼瞓都要睇這場6月30日凌晨1時上演的「師徒對決」。

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