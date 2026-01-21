碧咸高章化解危機　一句「孩子都會犯錯」未正面回應已令傳媒收口

碧咸長子布魯克林（Brooklyn Beckham）打破沉默，在IG限時動態以6頁長文解釋為何與父母及家人決裂，外界一直等待碧咸和太太Victoria的回應。

布魯克林發出6頁聲明後數小時，碧咸在世界經濟論壇（World Economic Forum）亮相，他未有正面回應關於布魯克林的問題，卻不著痕跡地在財經節目中以一句「孩子都會犯錯」，讓世人得到他們想要的答案，高明地化解公關危機。



碧咸在世界經濟論壇（World Economic Forum）亮相。（路透社）

碧咸出席世界經濟論壇 教材級危機管理轉危為機

碧咸的完美家庭形象，由長子布魯克林一槍打碎，亦一躍成為全球熱話。一場關乎家族品牌的公關危機，看似難以拆解，而身為主角的碧咸，卻不得不面對傳媒與公眾。到底這位前英格蘭隊長，用什麼方法快、狠、準地處理危機？

他先在達沃斯一個podcast節目中露面，節目中被問及對布魯克林言論有否回應時，碧咸未有任何回應便離開。可是之後在CNBC的財經節目《Squawk Box》，碧咸終於開腔。

碧咸沒有提到布魯克林或作出正面回應，而是當節目尾段內容提到孩子與成長時，先提到社交媒體的力量，「我一直在談論社交媒體，及社交媒體的威力……好處與壞處。現今孩子們能接觸的東西，可以很危險。根據我的個人經驗，尤其是與我的子女在一起，要以正確的理由去使用。」

碧咸長子布魯克林與父母決裂，完美家庭形象粉碎。（Getty Images）

布魯克林發長文罵父母 碧咸：孩子都會犯錯

碧咸借社交媒體帶入話題，繼而才談起自己的子女，「我能夠運用我的平台與支持者、與聯合國兒童基金會（UNICEF）溝通，那亦是讓人們知道世界上的小朋友正在發生什麼事情的最重大的工具。我嘗試跟我的子女用同樣方式，去教育他們。」

碧咸之後再說：「他們都會犯錯，但孩子是可以犯錯的。這是他們學習的方式，亦是我嘗試教導我的孩子的方式。有些時候，你要讓他們犯下那些錯誤。」就是這樣，「萬人迷」完全未有正面回應長子布魯克林的任何一句話，卻讓全球傳媒得到他們想要的答案。

布魯克林的6頁聲明，以多個事例列舉父母的不是，碧咸拒絕捲入泥沼之中，簡單數句話便以一副超然的態度，開明家長的視覺，將自己重新包裝成一個「包容的爸爸」，也間接將布魯克林的言論令人聯想到是「孩子」與「犯錯」，不論誰是誰非，處理手法實在高明。

前文提要：

碧咸長子6頁長文大罵父母 布魯克林親解與家人決裂之謎