碧咸長子6頁長文大罵父母　布魯克林親解與家人決裂之謎

碧咸長子布魯克林（Brooklyn Beckham）缺席父母家庭活動多時，引來外界諸多猜想，至今年1月向父母發出律師通告，要求對方不要再在社交媒題標示（tag）他，相當於證實他與太太Nicola Peltz跟爸爸碧咸和媽媽維多利亞不和的傳言，令他再次成為全球話題人物。

當大家仍在猜想布魯克林與父母決裂因由，他在Instagram限時動態發出6頁長文，大罵他自出生已來長年受父母操控，更聲言「不希望跟他們和解」。



碧咸長子布魯克林與父母決裂，完美家庭形象粉碎。（Getty Images）

碧咸長子6頁聲明力數父母不是：沒有選擇下只能為自己發聲

布魯克林在6頁的黑底白字聲明中稱，「我已沉默多年，盡所有努力將一切保持在鏡頭以外，不幸地，我的父母及他們的團隊持續走向傳媒，令我沒有選擇下只能為自己發聲，說出真相，以及部分已刊登的謊言。」

「我不想與我的家人和解，我並非受到操控，我人生中首次為自己挺身而出。」他指控，「整個人生之中，我的父母都在傳媒面前控制關於我們一家的故事，『表演式』的社交媒體帖文，家庭活動及不真實的關係，就是我出生以來的家庭生活日常。」

揭「婚紗門」另一版本 指大婚當日媽媽維多利亞令他當眾受辱

「近日我用自己雙眼看到他們在傳媒面前的無數謊言，為顧全他們的面子，大部分都是犧牲了大量無辜的人。但我堅信真相終有一日會揭破。」 25歲的布魯克林，在外界眼中一直是個乖乖仔，與父母和兩弟一妹關係親密，可是自從2022年與美國富商Nelson Peltz的女兒Nicola結婚後，關係才急轉直下，因此外界聯想到Victoria與Nicola「婆媳關係」不佳，甚至傳言指Nicola在婚禮上拒絕穿上Victoria親自設計的婚紗。

布魯克林在聲明中說出婚紗的另一版本，而且還指控媽媽Victoria「搶去我與太太的第一隻舞」，而且當着一眾賓客「不洽當地在我面前跳舞」，是他一生中感到「最不舒服和最受恥辱」的時刻。「在我的婚禮舉行前，我的父母不停地在嘗試破壞我（與太太）的關係，而且從未停止。即使Nicola對能夠穿上媽媽的設計感到興奮，我的媽媽在婚禮前最後關頭停止製作Nicola婚紗裙，迫使她要臨時找一條新裙子。」

碧咸一家昔日總是全員出動，此情不再。（Getty Images）

宣稱婚禮前被要求簽署放棄權益文件 與父母關係自此變質

之後他提到涉及利益的爭論，「我們的大日子前數星期，我父母重複地施壓，嘗試賄賂我簽下放棄名下權益的文件，對我、我太太和我們日後的子女帶來影響。他們要我在婚禮日前簽名，而我的拖延影響發薪日期，他們自此對待我的態度亦不再一樣。」

布魯克林續稱，「自從為自己發聲一刻起，我受到父母私底下及公開的無盡攻擊，並按照他們的指示發放予傳媒。就連我的兩個弟弟也在社交媒體攻擊我，直到去年夏天他們突然封鎖我。」

他同時稱，太太Nicola不獲他的家人尊重，並未獲邀出席碧咸的50歲生日派對，更大罵：「我的家庭視公開宣傳和品牌代言高於一切，碧咸的品牌永遠優先，家人的『愛』以你在社交媒體有多少個帖文，或你有多快放下一切去為家庭合照擺甫士來衡量，那怕會對你的工作帶來負面影響。」

Brooklyn與太太Nicola（IG）

布魯克林：一生在焦慮泛濫中成長 只想平靜生活

「至於那個關於我太太操控我的故事，則是完全相反。我一生大部分時間都受到父母操控。我在焦慮泛濫的環境成長，自從脫離我的家庭，那份焦慮才首次消失。每天醒來，我都為自己的人生選擇感恩，終於找到平靜與解脫。」他表示，與太太均不希望過一個受「形象、傳媒和操縱」的人生，「我們和我們將來的家庭只想要平靜，私隱和快樂。」

碧咸和Victoria育有3子1女，長子布魯克林，次子Romeo，三子Cruz及幼女Harper Seven，二人暫時未為事件回應。

布魯克林宣稱自出娘胎已受父母操控。（Getty Images）