網球首位超級巨星波格患癌　命在旦夕未言棄：每天溫網決賽般戰鬥

網球界首位超級巨星、11次高舉大滿貫錦標的瑞典名將波格（Björn Borg），曾是全球年輕人的偶像和潮流指標，這位一代網球傳奇連可能是生命倒數最後階段，也是以一個破格的方式公告世人——在他即將推出的新自傳《Heartbeats: A Memoir》最後一章，披露自己身患末期癌症，但同時表明會「每天如溫布頓決賽那樣戰鬥」，與病魔糾纏到底。



瑞典名將波格（Björn Borg）披露自己身患末期癌症。（Getty Images）

網球界首位超級巨星——瑞典名將波格

網球自1968年進入公開賽年代（Open Era），昔日貴族君子運動之後能掀起全球熱潮，1970年代冒起的波格絕對是一大功臣。他小時候對爸爸從乒乓球比賽中贏得的一塊金色網球拍為之着迷，從此踏上網球之路。那塊球拍對小波格而言實在太重，令他發展出獨有的雙手反手打法。在他出現之前，沒有球手像他那樣打球——超越同代對手的運動能力，強勁的擊球，獨特的風格，令他由15歲踏足網壇開始，已深受愛戴。

1974年首奪大滿貫、贏得法國網球公開賽時只得18歲，波格成為當時歷來最年輕法網冠軍。他在1974至1981年間6奪法網，1976至1980年連續5年稱霸溫布頓，是首位公開賽年代11次高舉大滿貫錦標的球手。輕鬆登上網球世界之巔，「無敵是最寂寞」的波格在25歲那年突然宣布退役。

一頭長長金髮配上白色頭帶是波格的獨有標記。（Getty Images）

新自傳最後一章披露患上末期前列腺癌

他的影響力不止在球場內，一頭長長金髮配上白色頭帶是他的獨有標記，作為全球首位網球超級巨星，他在球場內外的穿衣風格均成為年輕人潮流指標。世人不知道的是，當年缺乏各方支援之下，波格陷入心理困擾，退役後與「酒精、藥物和軟性毒品」為伍，1990年代經常出入醫院，多次在鬼門關徘徊。

9月23日在美國推出的292頁新自傳《Heartbeats: A Memoir》，波格談到他生涯所有重要時刻，驚人退役決定，從童年到在網壇冒起後的高低起跌，並在最後一章談到患上「極具入侵性」（extremely aggressive）的前列腺癌，他接受各大媒體訪問，在家中接受《美聯社》視像訪問中稱：「那很好，有個好的開始，及有個好的結局」。

1980年溫布頓決賽戰勝麥根萊（圖左），是波格生涯最回味一仗。（Getty Images）

冰與火的對決：最回味1980年溫網決賽勝麥根萊

他說確診患癌後，努力過每一天，未因身患絕症氣餒，宣稱他會「每天如溫布頓決賽那樣戰鬥」。他已在2024年進行手術，目前處於緩解期，「我跟醫生傾談的時候，他說那是非常、非常惡劣，又稱：『你有這些休眠癌細胞（sleeping cancer cells），未來仍要有一番戰鬥』。」波格說，「每隔6個月我便要進行自我測試，兩星期前我才做過一次。」

波格生涯最讓人回味一仗，必定是1980年溫布頓決賽對麥根萊（John McEnroe）。這場打了3小時53分鐘的賽事被譽為史上其中一場最佳網球賽，麥根萊曾7次救出錦標分（championship point），依然未能阻止波格5連霸，「那場決賽是歷來最令我感到滿足的一戰，它擁有一切。」

波格（左）與麥根萊（右）現在成為好友，二人曾分別以隊長身份帶領歐洲隊和世界隊出戰利華盃。（Getty Images）

由場上宿敵變好友：從未提昔日對決

火爆的美國「壞孩子」麥根萊，與冷靜的北歐天才波格，二人對決獲稱為「冰與火」之戰。麥根萊終在一年後的決賽終結波格在溫網的壟斷，之後同年美網決賽亦連續兩年擊敗他，不久之後波格便退役。

談到昔日網壇對決，波格表示，「我們非常尊敬對方，我們全部3個人」，他說的是麥根萊及另一美國名將干納斯（Jimmy Connors），「我們為成為全球最佳而戰鬥，要做到這點，你不能當好朋友」，場上爭鬥早已成往事，關係終由宿敵變成好友，「我和John（麥根萊）是很要好的朋友，會常常見面，一起吃晚飯，談論現在的網球，但從不會提起昔日我們之間的對決。」

波格6次贏得法網，生涯11奪大滿貫，但退役時只得25歲。（Getty Images）

25歲退役全因再無動力 在世界中迷失靠網球重生

對於在25歲盛年退役，他說當年這個震撼全球的決定，源於失去動力，「我已贏夠了，失去興趣和動力。如果我能知道之後幾年發生的事，是會繼續打網球的。」他續稱，「我當時沒有計劃，現在的球手會獲得指導，而我當時在世界中迷失。」

一如全球首個足球超級巨星、曼聯名將佐治貝斯（George Best），波格未能適應突如其來的極高名氣，在酒精和毒品中逃避現實，他回想那段日子，指出沉淪的原因是「我不用去思想」，「當然那並不好，作為一個人它會摧毀你。」1989年波格因過量服用藥物在米蘭入院，令他重新評估復出網壇，他在1991至1993年復出戰巡迴賽，惟未能贏得任何一場。即使如此，比起比賽勝負，更重要的是網球拯救了他，「我曾多次接近死亡，我修正了我的生命，因此對自己感到很滿意。」