大坂直美特製Labubu熱爆美網　「傷心」親揭無緣亮相第7隻身份

莎巴蘭卡擊敗安妮絲莫娃贏得今屆美國網球公開賽（美網）女單冠軍，比起兩位決賽球手，4強已出局的兩屆冠軍大坂直美人氣更盛。球迷樂見她重新享受網球樂趣，寫下成為媽媽以來成績最佳的一次大滿貫，大坂直美本人亦說，今年是她參賽歷年來最快樂的一次。

她為自己設計的戰衣，去年以大蝴蝶為主題，今年是亮晶晶的閃石，還好玩地每場比賽帶一隻相同造型的Labubu公仔，而且別具心思地每次向一位傳奇球手致敬。可惜4強已下馬，大家無緣看到第7隻是什麼，當記者問及這隻無緣亮相的Labubu，大坂直美不禁大發嬌嗔，「噢，別弄哭我，這是令我最沮喪的問題。」



大坂直美非常享受今屆美網。（路透社）

大坂直美的6隻幸運Labubu

?（黑色＋紅頭巾）- 準決賽 負 安妮絲莫娃（Amanda Anisimova）

Andre Swagassi（粉紅色+閃石頭帶）- 8強 勝 梅高娃（Karolína Muchová）

Althea Glitterson（白色+金球拍）- 16強 勝 歌芙（Coco Gauff）

LaBillieBu（黑色+紅框眼鏡）- 第3圈 勝 卡薩堅娜（Daria Kasatkina）

Arthur Flash（紫色+紫球拍）- 第2圈 勝 巴迪絲迪（Hailey Baptiste）

Billie Jean Bling（紅色+紫球拍）- 第1圈 勝 綿寧（Greet Minnen）



大坂直美特別「幸運符」陪伴 特製Labubu向傳奇致敬

大坂直美曾4奪大滿貫，最近一次已是2021年澳網。她受心理問題困擾影響表現，一度暫別賽場，至2023年因懷孕再度休戰，同年7月誕下女兒。2024年初復出賽場，直到今屆美網前仍未復勇態，7次大滿貫均早段落敗，今年澳網和溫布頓均第3圈止步，已是復出以來最佳。今年美網再晉4強，27歲的直美似乎已重拾佳態。

今屆賽事她帶着特別的幸運符陪伴出戰——跟她身上閃石同樣全身閃亮的特別版Labubu。大坂直美每場均作精心打扮，帶上的Labubu亦是一樣，第一圈擊敗比利時球手 綿寧（Greet Minnen）後，賽後大會主持問她最喜歡今場比賽哪個部分，大坂直美回答：「我想是我的小Labubu。我未預期每個人都喜歡Billie Jean Bling，很開心她今天令大家都笑了。」 這段搞笑的賽後訪問在網上瘋傳，大家亦愈來愈留意直美扣在球袋上的幸運符。

大坂直美與她的Labubu「Billie Jean Bling」。（路透社）

金夫人有兩隻的因由

「Billie Jean Bling」明顯是向傳奇球手金夫人（Billie Jean King）致敬，到第二圈的賽後訪問，她再介紹另一新夥伴「Arthur Flashe」，象徵另一偉大球手Arthur Ashe。每場勝仗後大坂直美介紹新Labubu的環節，成為球迷期待的畫面，第三圈她面對卡薩堅娜（Daria Kasatkina）時，球袋上的全黑配上紅框眼鏡Labubu，一看已知是金夫人本人的造型，賽後直美解釋，「這隻叫做LaBillieBu，明顯地我已經有一隻Billie Jean Bling，我看到留言有人說金夫人想要一隻，所以我們特別做這隻給她。」

16強勝歌芙，全白配金球拍的「Althea Glitterson」，是要向第一位贏得大滿貫的黑人球手Althea Gibson致敬。8強對梅高娃那隻粉紅色配上閃石頭帶的「Andre Swagassi」，模仿對象當然是球員年代愛穿彩色戰衣的阿加斯（Andre Agassi）。較可惜的是，她在4強落敗，無緣知曉那隻黑色配紅頭巾的叫什麼名字。

第7隻Labubu是大坂直美本人

她的Labubu致敬對象，分別為Billie Jean King（兩次）、Arthur Ashe、Althea Gibson及阿加斯，全是美國名將，而第6隻未有開名。4強落敗賽後，有記者問她第7隻Labubu的身份，惹得大坂直美怪叫，「噢，不要弄哭我吧。這真是個最沮喪的問題」，隨即笑着解釋，「我想弄一隻跟我去年造型一樣的，綠色蝴蝶結的那套。」

「老實說，落敗我無事，但不要問我這隻Labubu，是的，那隻會是我。」她對4強止步未感失望，「我真的不感到傷心，因為我感到我已盡全力……我渴望訓練並嘗試做得更好，希望有機會再次努力，再看看會如何。我很高興到準決賽才落敗，而不是近年慣常地在首圈或第三圈出局。」比起戰績和Labubu，球迷更開心的一定是看着她重新享受網球和比賽帶來的樂趣，不斷放送源源不絕的幽默感。

大坂直美披露，已預備的第7隻Labubu以她去年這套特別戰衣為造型。（Getty Images）

「我不是Labubu收藏者，一開始只是個玩笑」

對於今次她帶上的Labubu大受歡迎，大坂直美意想不到，早前曾稱：「老實說，我並非Labubu收藏者，純粹只是為賽事做一次。一開始只是個玩笑，慶幸人們都喜歡它。」

她每隻特別版Labubu都是由紐約藝術家Kerin Rose Gold的工作室花13個小時加工製作，每隻費用料約500美元，直美身上的閃石頭飾、耳機，也是出自他們手筆。