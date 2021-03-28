港超聯｜飛馬鬥理文球證廖國文判決再惹爭議　陳曉明：應引入VAR

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-03-28 18:46

港超球隊理文今日（28日）作客元朗大球場迎戰天水圍飛馬，陣中前韓職翼鋒金承龍雖射入精彩的弧形罰球，卻一度被對方憑爭議性12碼追平。雖然「黃黑軍團」最終以2：1小勝，但賽後主帥陳曉明表示，儘管是因財政問題而使用「次一等」的科技，足總亦應考慮引入VAR技術協助執法。

上場遭傑志絕殺的飛馬連續3仗於主場出戰，主將達施華重返正選名單，於中場夥拍去戰「開齋」的孫銘謙。至於已錄得5場不敗的理文則收起巴西翼鋒基華尼頓，由新援洛迪古斯、韓將金承龍及亞哥斯達合組鋒線，西班牙中堅荷西安祖亦首度擔正。

天水圍飛馬（黃衫）主場大戰理文（藍衫）是前列球隊的重要大戰，吸引逾1500名球迷入場觀賽。（袁志浩攝）

理文兩名主力傷出 金承龍世界波開紀錄

「黃黑軍團」早段受壓於飛馬的「手榴彈」戰術，雖頂得住高空轟炸，卻受「黑氣」纏身，顏樂楓及荷西安祖先後因傷退下火線；早前惹來種族歧視之嫌的中堅余煒廉，於內部停賽「刑滿」後，後備上陣「復出」。

理文22分鐘於中路離門30多碼搏得罰球，由曾效力FC首爾及蔚山現代的前韓職射手金承龍主理，這位翼鋒雖然起腳時跣低，但皮球反如香蕉般彎向近柱死角破網，射門精彩得連隊友沙普夫都抱起頭來，似乎對入球難以置信。

金承龍入球及慶祝逐格睇（按圖放大）：

球證廖國文再有爭議判決

飛馬完半場前再度壓前，謝朗軒左路窄角度射門被徐宏傑心口擋出。不過上半場補時階段出現爭議一幕，飛馬中堅基斯接應罰球時於禁區內倒地，球證廖國文指余煒廉拉跌對手。達施華直射12碼入網，助飛馬追成1：1平手。

換邊後理文再度領先，重返港超的洛迪古斯接應金承龍左路傳中，禁區頂控定轉身左腳勁射掛網波成2：1。飛馬之後有黎格爾中路放「冷箭」越楣而過；胡晉銘長傳予山度士跳頂彈地波又僅僅斜出，結果理文維持2：1勝果完場，反壓飛馬升上積分榜第3位，少踢一場下落後榜首的傑志4分。

本地球證廖國文執法屢惹爭議，有球迷帶同標語入場表達不滿。（袁志浩攝）

雙方賽後險講手

完場後方栢倫跟曾錦濤及列斯奧等險釀衝突，雙方要由各自隊友拉開；飛馬主帥郭嘉諾笑言，相信是大家對比賽過於「肉緊」。他感嘆球隊終於捱過8日3戰的「快車期」，惟隊內出現不少傷兵，質疑足總編排緊密賽程的逼切性。不過，他認為飛馬在這段期間的成績「有目共睹」，「我們由第一場輸理文5蛋，之後1：4，再到今場1：2，也是有進步，現在沒有人會覺得飛馬是容易對付的。」

至於理文主教練陳曉明就用「苦戰」形容今仗，皆因兩名主力的傷勢仍屬未知數，或會影響接下來港超甚至亞協賽事，但他慶幸後備球員發揮作用，展現出拚勁及身體對抗，最終拿下勝利。「近期很大壓力，始終尼迪利離隊後入球率有點下降，今場看到金承龍及洛迪古斯的入球很有質素，這就是爭標應有的條件。」

球證執法爭議、奠勝球與賽後衝突（按圖放大）：

陳曉明倡引入VAR 菁英盃4強「冇消息」

對於上半場甚具爭議性的12碼，陳曉明則拒絕評論，但他認為足總有需要考慮引入VAR，「球證也是會犯錯的人，政府這麼多支援，是否可在港超投放更多資源？VAR的確需要更多攝錄機，可是低畫質又是否可行？因為睇重播已可改變球證看法，始終這類判決（12碼）的重要性太大。」

理文主帥陳曉明希望香港可引入「低階版」VAR。（袁志浩攝）

飛馬主帥郭嘉諾樂見球隊捱過快車期。（袁志浩攝）

愉園早前因欠交保費而遭禁賽，未能出戰菁英盃準決賽，及後判決又被推翻。消息指，足總早前曾通知理文準決賽重賽日期，惟「黃黑軍團」再度表達拒絕補賽的立場後，足總至今（該重賽日期已過去）仍未有進一步消息。陳曉明回應時指，若足總判理文落敗，亦應盡早公布，但他重申球隊現時只會專注聯賽。