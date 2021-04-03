【英超】西布朗兩循環8度射破車路士　陣中射手職業生涯專剋藍軍

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-03 23:46

車路士主帥杜慈上任以來的14場不敗金身，竟然被護級分子西布朗打破，國際賽後回歸英超，即爆出大冷門。 由艾拿戴斯帶領的西布朗，今季算是車路士剋星，聯賽兩循環面對藍軍未嘗一敗，今仗梅開二度的前鋒哥林羅賓遜，更是「煞車專員」。

戰畢國際賽，加上周中的歐聯後顧，車路士收起部分主力，留力應付對波圖的歐聯8強首回合。沒想到在史丹福橋主場面對護級分子西布朗，竟然陰溝裏翻船，即使普列錫「執雞」先開紀錄，但及後堤亞高施華兩黃一紅被逐，成為今仗轉捩點，西布朗在上半場補時階段反超前，並在下半場中段再下兩城拉開比數，結果爆冷贏5：2，主帥杜慈上任以來的不敗金身終被打破。

施華被逐埋輸波伏線 車路士爆冷主場遭西布朗逆轉

賽前被睇低一線的西布朗，竟然作客爆冷5：2反勝車路士。（路透社）

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西布朗上半場連傷兩人，守衛奧沙及入替的老將伊雲洛域先後傷出，主帥艾拿戴斯把心一橫，換入前鋒哥林羅賓遜（Callum Robinson）增強火力，隨即扭轉戰局，羅賓遜下半場接應科朗的傳中撞射破網，加上完場前錦上添花，與佩雷拉攜手梅開二度。

哥林羅賓遜接應傳中撞射破網，助西布朗領先3：1。（路透社）

26歲的愛爾蘭箭頭哥林羅賓遜今季稱得上是車路士「殺手」。他於首循環已曾攻入兩球，今季4個聯賽入球全數射破車路士的大門，其餘上陣的20場聯賽亦無任何進帳，彷彿只懂射破「車仔」。

羅賓遜職業生涯在英超僅攻入5個入球，無獨有偶全數從車路士身上取得，去季效力錫菲聯時，同樣對車路士有進帳。

羅賓遜直言今天是大奇蹟日，並稱球隊值得全取3分：「今仗是一場重大的勝仗，我們在完半場前經歷瘋狂的數分鐘，並在換邊後全力保持戰果，我亦可以取得保險球，真是不可思議，我們可以帶住笑容回家。」

哥林羅賓遜生涯的5個英超入球，無獨有偶全數射破車路士。（路透社）

哥林羅賓遜這名「煞車專員」帶領西布朗在車路士身上取得5個入球，兩循環合共8次射破「車仔」，有趣的是，西布朗至今僅得25個聯賽入球，車路士竟是最大貢獻者，佔西布朗入球超過3成的比率。

西布朗爆冷搶分，今季聯賽兩鬥車路士保持不敗，錄得一勝一和，可惜對他們的護級形勢影響不大，如今以21分續列第19位，與安全線第17位的紐卡素仍有7分距離。

另外，西布朗領隊艾拿戴斯今仗亦創下紀錄，成為英超史上首名主帥，分別帶領3支不同球隊（保頓﹑水晶宮及西布朗）於史丹福橋擊敗車路士。「大Sam」賽後盛讚麾下，組織及把握皆完美。

艾拿戴斯是首名領隊，帶領3支不同球隊在史丹福橋擊敗車路士。（路透社）

英超第30輪直播賽程（按圖放大）：