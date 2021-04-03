【英超】施華被逐埋輸波伏線　車路士爆冷主場遭西布朗逆轉

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-03 21:54

國際賽過後，英超回歸，周六頭場由車路士打頭陣，主場迎戰西布朗，兩軍繼首循環賽事後再演入球騷。 車路士今仗猶如坐山車，雖然普列錫門前補射建功，惟兩分鐘後堤亞高施華兩黃一紅被逐，西布朗把握機會在完場前補時階段連下兩城反超前。十人應戰的車路士在下半場短短5分鐘內再失兩球，即使美臣蒙特建功亦無補於事，結果爆冷主場以2：5不敵西布朗。

猶記得首循環的車路士對西布朗，「藍戰士」上半場爆冷先失3球，最終幾經辛苦下半場力追至3：3平手。車路士「今時唔同往日」，由杜慈接掌後仍然未嘗一敗，今仗主場再鬥西布朗。

車路士周中需要應付歐聯8強首回合作客波圖的賽事，杜慈今仗先收起美臣蒙特及魯迪格等常規正選，但他力撐的迪姆華拿繼續正選上陣，以行動實質支持這名德國前鋒。從車路士外借至西布朗的中場干拿加歷查，今仗當然無緣倒戈。

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車路士主帥杜慈賽前開腔力撐，華拿今仗繼續正選掛帥。（路透社）

戰至上半場中段，車路士的馬高斯阿朗素主射罰球彎過人牆撞柱彈出，普列錫門前「執雞」建功，27分鐘為球隊先開紀錄。「車仔」領先僅兩分鐘，隨即傳來壞消息，堤亞高施華攔截時踢中對手，球證向施華出示今場第2面黃牌被逐，車路士的優勢即有暗湧。

堤亞高施華兩黃一紅被逐，成為車路士今場的轉捩點。（路透社）

西布朗守將奧沙因傷退下火線，及後入替的老將伊雲洛域同樣傷出，西布朗未夠半場已作出兩個調動。

自杜慈上任以來，車路士未曾在英超主場失波，可惜這個金身在上半場補時階段被打破，西布朗門將森莊士東大腳踢前，進攻中場佩雷拉突破越位陷阱，並乖巧地挑過艾度亞文迪得手。

豈料車路士的失球一不離二，後防遲遲未能解圍，被西布朗搶得控球再打反擊，佩雷拉禁區頂推橫，再靠隊友機警地為他單擋，佩雷拉冷靜地一扣，然後找到「私家路」一射破網，僅僅兩分鐘梅開二度，車路士一下子被對手兩球反超前。

西布朗的佩雷拉上半場補時階段梅開二度，助球隊半場前反超前。（路透社）

+ 4 + 4 + 4

十人應戰的車路士換邊後重新開始，馬高斯阿朗素初段近射再次中柱，西布朗大難不死，必有後福，右閘科朗落底傳中，後備入替的哥林羅賓遜第一時間掃把腳撞射，直飛網頂入網，文迪在63分鐘再度失守。

車路士打少一人，「失開有條路」，反而西布朗愈踢愈順，梅開二度的佩雷拉造就戴亞尼再建一功，西布朗68分鐘改寫紀錄至4：1。

車路士由領先變落後，即使打少一人亦要全力進攻，其後入替的美臣蒙特3分鐘後追成較接近的2：4，車路士隨後未能增添紀錄，更被西布朗在完場前錦上添花，結果車路士在史丹福橋遭逆轉，以2：5爆冷不敵西布朗，全失3分。

賽前被睇低一線的西布朗，竟然作客爆冷5：2反勝車路士。（路透社）

艾度亞文迪加盟以來失球不多，今仗卻連失5球。（路透社）

英超第30輪直播賽程（按圖放大）：