【歐聯全攻略】 PSG迎拜仁鬥攻搶入球　車路士戰波圖可保優「細」

撰文： 威廉神 最後更新日期： 2021-04-12 11:29

歐洲聯賽冠軍盃8強次回合本周展開，本港時間周二（13日）深夜先上演頭兩場。 拜仁慕尼黑上周主場不敗巴黎聖日耳門（PSG），今仗必定搶攻，兩軍肯定甫開賽已不留手，隨時上半場已可大手交易（球賽編號：星期二26，4月13日深夜3時開賽）。 至於揸住兩球作客入球優勢的車路士，今仗繼續在中立場「迎戰」波圖（球賽編號：星期二27，4月13日深夜3時開賽），相信繼續穩紮穩打睇定食，今場少入球絕不出奇。

這對上屆決賽組合翻版在上周首回合表現精彩，巴黎聖日耳門憑藉效率足球，作客擊敗衛冕的拜仁慕尼黑。PSG主將尼馬輕輕交出兩下妙傳助攻，僅半小時已領先兩球。雖然缺少利雲度夫斯基的拜仁至下半場中段力追扳平；不過麥巴比再次把握突擊梅開二度，險勝3：2。

PSG此役可謂完美演釋何謂高效。球隊領先下退守，全場控球率不夠四成，但最終6射5中入3球；反觀拜仁全場31射12中亦只能入2球，其餘10次射門全部被演出神勇的基羅拿華斯救出。

麥巴比上仗表現神勇（按圖放大）

PSG成功之處，是善用麥巴比的突擊力，而且窺準拜仁陣容不整。令仗回師主場，往績上又有故講，原來他們在歐聯近10年主場對德甲隊全勝，今仗保持優勢出線機會高。

拜仁方面，落後兼失3個作客入球，今仗必須搶攻，但前線主力利雲繼續養傷，攻擊線已變無可變，要靠倒戈祖普慕亭繼續擔正；更令人擔心的是哥列斯卡及歷卡斯蘇尼雙雙在上半場傷出，今仗上陣成疑。

歐聯8強球隊簡介（按圖放大）

+ 2 + 2 + 2

總括而言，今仗拜仁要焗攻，形勢更適合PSG打突擊，PSG近5場歐聯半場比賽都出現兩球，估計上半場隨時已大手交易。

湯馬士梅拿上仗頭槌建功，助球隊追成2：2平手。（Getty Images）

車仔手執兩球優勢 謀定而後動

另一場比賽，車路士在首回合上、下半場各入一球，領先波圖之餘兼有兩個作客入球在手。觀乎首回合戰情，車路士全程主宰控球，波圖射門雖多一倍但威脅不大，可見兩隊實力有分野。

車路士次回合繼續在中立場作戰，相信會謀定而後動，估計今場入波繼續不會多。

美臣蒙特上仗控球、轉身、射門一氣呵成，為車路士先開紀錄。（Getty Images）

首回合車路士輕鬆贏波（按圖放大）

【同場加映】歐聯史上最快攻入20球的名將（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

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