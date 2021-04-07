足球轉會︱阿古路一個原因勢拒皇馬巴塞　留在英超只有一個目的地

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-04-07 21:00

阿古路離開曼城已成定局，外界最關心的，當然是這位一代神鋒下一站目的地。各大強隊均不想錯過免費簽入頂級前鋒的機會，據報西甲兩大班霸皇家馬德里和巴塞隆拿、意甲豪門祖雲達斯以至獨大法甲的巴黎聖日耳門均磨刀霍霍。 可是最新消息指，32歲的阿古路因為一個原因，只想留在英超。

阿古路今年6月約滿曼城，會方決定不跟他續約，意味他在藍月亮的傳奇將會告一段落。由加盟首季即憑一個關鍵入球為球隊奪得44年來首個聯賽冠軍，他效力曼城10年，不單為球隊4奪英超聯賽冠軍，還有5次聯賽盃和1次足總盃冠軍，亦寫下2010年至今的曼城英超王朝。

會方正預備為他與前隊長高柏尼、中場大腦大衛施華三人鑄造銅像，表揚他們的球隊的非凡貢獻。只是傳奇也有落幕一天，阿古路離隊，最大呼聲是到巴塞隆拿與老友美斯並肩作戰，可是那或是只是大家一廂情願的看法，英媒近日相繼指出，他的意向是留在英超，而目的地相信只有一個。

阿古路在曼城立下豐功偉業，就算離隊仍無損地位。（Getty Images）

【阿古路效力曼城威水史】（按圖放大）

+ 2 + 2 + 2

阿古路留在英超的目標

阿古路今年6月合約期滿，他早在月前已可自由跟海外球會接洽，英國《倫敦標準晚報》聲稱，阿根廷名將清楚知道皇馬、巴塞、祖雲達斯和PSG等大球會對他有興趣，惟據消息人士指出，他決心留在英國，挑戰英超史上入球紀錄。

效力曼城10年，阿古路目前已累積181個入球，距離英超史上入球王舒利亞的260球，尚有79球差距。按照他每年平均入18球的速率，也要5季之後才有望打破，以他傷病愈來愈頻繁的情況，加上已屆32歲「高齡」來看，要追上歷代第一位難度甚高。

英超｜阿古路十年曼城生涯獲獎無數 93分20秒絕殺封王成經典一幕

【英超】阿古路季尾約滿離開曼城 效力十載由首奪聯賽至球會傳奇

【英超史上十大射手，阿古路排第幾？】（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

美斯與阿古路猶如「老夫老妻」，球迷均希望看到二人效力同一球會。（Instagram@leomessi）

不會損害曼城傳奇地位的球隊

舒利亞的紀錄縱難冀及，目前已是英超史上第四位入球王的阿古路，要追上前面的高爾和朗尼卻是不難。他跟第三位的高爾只有6球之差，與次席的朗尼亦僅為27球之隔，若加盟一支能給予他穩定出場時間的球隊，可望在一、兩個球季之內逐步達成。

他在曼城地位崇高，離隊的話轉戰其他聯賽會是保持傳奇地位的較明智選擇。惟他一心打破英超入球紀錄，加上他在家人很喜歡在英國的生活，便要很小心篩選下一站。曼聯盛傳對他有意，可是轉戰這支曼城同市宿敵定必令他蒙受「叛徒」罪名，如此一來，既能付出他高昂周薪亦不至危及他在球迷心目中地位的英超球隊，大概只有車路士一隊。

足球轉會︱傳蘇斯克查追逐夏蘭特 曼聯名宿「神建議」平靚正人選

【足球轉會】阿古路與隊友存裂痕兼不獲重用 傳離隊但留英超發展

【明年6月約滿的球壇巨星】（按圖放大）

+ 9 + 9 + 9

車路士今季引入德國雙星迪姆華拿和夏維斯後，鋒力未見改善，消息指主帥杜慈正跟球隊行政總裁格諾芙斯基雅（Marina Granovskaia）商討來季如何重整前鋒線。

上周杜慈才形容阿古路為「出色的世界級前鋒」，在車路士今季聯賽戰績未獲改善之下，相信班主艾巴莫域有望再次斥資增兵。阿古路在曼城周薪約23萬英鎊，他恢復自由身後周薪估計以25萬英鎊起跳，這個人工水平負擔得起的球隊寥寥可數，放眼英超幾乎排除他即將離開的曼城，只有車路士和曼聯兩隊付得起。

如果給他二揀一，考慮到曼城球迷的感受，自然不會選擇曼聯，最終能否成事，則要視乎藍軍買不買到頭號目標夏蘭特。此子幾乎每隊都想搶，車路士爭贏的機會其實不大，因此阿古路成為藍軍一員機會不低。

正當阿古路離隊在即，曼城最新宣布跟中場大將奇雲迪布尼續約至2025年。迪布尼現年已29歲，意味這份合約很可能是他球員生涯最後一份大約，甚至有機會在藍月亮掛靴。

足球轉會｜阿古路接班人不一定是天價新星 哥迪奧拿瞄準英軍尖刀

【英超致勝入球榜Top 10】（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

【2020富布斯球員富豪榜】（按圖放大）