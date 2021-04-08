【東京奧運．單車】百日倒數在即　兩港將突退隊　奧運人選添變數

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-04-08 21:10

東京奧運7月23日就正式開幕，香港在公路單車亦取得一席資格，出戰人選尚未落實，但作為熱門人選的23歲港將馮嘉豪和曾為香港創下多項歷史的張敬樂，在奧運前僅3個多月，驚傳雙雙退隊。

《南華早報》報道，馮嘉豪稱自己與香港單車代表隊總教練沈金康「對訓練的看法有所不同」，至於張敬樂則未有解釋原因，兩人已不再在香港體育學院的資助運動員名單之上。

馮嘉豪年僅23歲，是港隊公路組中獲寄予厚望的新星之一，擁有優秀的爬坡能力。他曾在2017年的世界青年公路錦標賽，獲得港隊史上最高的第23名，並曾在青年亞錦賽多次獲得獎牌，包括在2016和2018年的時U23亞洲錦標賽，均在個人計時賽獲得銀牌。

香港單車隊過往有不少成員曾經離開又回來，馮嘉豪（右）仍年輕，有可能重返港隊嗎？（資料圖片）

張敬樂（左）在2018年亞運奪得麥迪遜賽金牌的一幕，扣人心弦。（資料圖片）

至於現年30歲的張敬樂，由2010年開始代表香港出戰大型運動會，曾在2016年出戰里約熱內盧奧運的個人公路賽，同年在亞洲錦標賽包辦兩項公路賽金牌，更令他獲得「黃金寶接班人」美譽。

當年他獲得世界一級職業車隊Orica-GreenEDGE（現名Team BikeExchange）招攬，成為首位加盟一級職業隊的港將，至2018年約滿離隊。他於亞運會亦屢創佳績，包括在2018年印尼亞運與梁峻榮合力奪得麥迪遜賽金牌，並在團體追逐賽獲得銀牌。

【單車】張敬樂接班人的擔子 公路新星馮嘉豪盼付出更多

在兩人突然離開之下，梁峻榮（右）可有機會出戰奧運？（資料圖片）

馮、張的離開，令港隊突然失去一名新星和一名擁有奧運經驗的車手，亦使公路單車的奧運人選更添變數。

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）