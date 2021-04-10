【英超】曼城爆冷遭列斯聯絕殺　半力出擊全場近30次射門徒勞

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-10 21:54

英超第31輪周六頭場，有歐聯後顧的曼城主場鬥列斯聯，迪布尼﹑根度簡及戴亞斯等主力球員先列後備，為了周中的歐聯留力。列斯聯的攻勢一針見血，達拉斯上半場末段先開紀錄，惜隊長李安谷巴及後領紅被逐。落後的「藍月亮」下半場全軍壓境，戰至76分鐘才追平，可惜達拉斯完場前梅開二度，助列斯聯爆冷以2：1絕殺曼城。

曼城周中將作客多蒙特，出戰歐聯8強次回合，在英超榜首遙遙領放14分，今仗主場面對列斯聯亦可輪換出戰，主帥哥迪奧拿收起迪布尼﹑根度簡﹑魯賓戴亞斯及基爾獲加等主力，留力周中歐聯大戰。

菲臘親王（Prince Philip）周五（9日）與世長辭，享年99歲，曼城主場下半旗致哀，今仗亦有相同的儀式悼念菲臘親王。

菲臘親王逝世夜體育賽事悼念 狼隊遇爭議判決下險勝

菲臘親王周五離世，今仗同樣有默哀儀式。（路透社）

英國體育賽事悼念菲臘親王（按圖放大）

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半力出擊的曼城，前線以史達寧﹑費倫托利斯及加比爾捷西斯攻堅，「藍月亮」在控球上佔優。戰至上半場中段，隊長費蘭甸奴殺入禁區地波攻門，已算得上是曼城上半場具威脅的攻勢之一。費蘭甸奴在進攻上甚有貢獻，扣過對手地波後橫傳，可惜接應的史達寧撞射「撻Q」斜出。

曼城半力出擊，尼敦阿基取得久違的正選上陣機會。（路透社）

列斯聯全場首次錄得攻門，隨即射破曼城的大門，班福特橫傳予達拉斯撞射，皮球省中尼敦阿基稍稍改變方向，門將艾達臣反應不及，皮球中柱彈入網，列斯聯42分鐘先開紀錄。

列斯聯今仗重演車路士上星期聯賽的劇本，打開紀錄後隨即有球員被逐，隊長李安谷巴（Liam Cooper）一次粗野踩中加比爾捷西斯膝部，球證馬連拿先向谷巴出示黃牌，及後翻查VAR後改判，直接以紅牌驅逐谷巴，列斯聯領先一球卻在半場前打少一人，比爾沙當機立斷，換出射手班福特，由守將史杜爾克入替。

李安谷巴因為一記粗野攔截，而被球證改判紅牌直接出場。（路透社）

當比爾沙收起班福特的一刻，已料到列斯聯將專心一致保住勝局。一如所料，「藍月亮」換邊後圍攻對手，中堅史東斯「攞正牌」引球助攻，不時在危險地帶博得犯規，中段更有一記冷箭，惜被列斯聯門將梅斯利亞沒收。

久守必失，即使梅斯利亞撲出不少險球，依然無法助列斯聯保住勝局，曼城今仗逾20次的埋門，終於射破梅斯利亞的十指關，貝拿度施華造就費倫托利斯禁區內起腳建功，76分鐘追成1：1平手。

費倫托利斯接應貝拿度施華助攻，助球隊在下半場中後段扳成平手。（路透社）

列斯聯及後有一次黃金機會，拉芬夏單刀面對艾達臣，欲扣過門將再起腳，艾達臣落腳相當準繩，化解危機。列斯聯完場前一次簡單攻勢，3名球員策動攻勢，阿里奧斯基交出恰到好處的直線，達拉斯在受壓下及時起腳，射穿艾達臣的「大細龍門」，補時1分鐘梅開二度，助列斯聯爆冷以2：1絕殺曼城。

「藍月亮」吞下今季第4場敗仗，依然對榜首優勢沒有太大影響，即使次席的曼聯其餘兩仗全勝，仍然保持8分的差距，只要再贏3場便可再度稱霸英超。

達拉斯完場前射破艾達臣大細龍門，梅開二度助列斯聯爆冷擊敗曼城。（路透社）

英超第31輪直播賽程（按圖放大）：