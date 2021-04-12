【01球評】普巴找到曼聯最佳位置　自由度大更需綠葉扶持

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-04-12 13:58

曼聯在英超作客以3：1擊敗熱刺，主帥蘇斯克查其中一步妙棋是安排保羅普巴踢左中場，普巴在一對防中的支持下，充分發揮進攻能力，配合積極助攻的勞基梳爾，壓制熱刺右閘奧里亞。普巴今場的活動範圍不只在左路，有時卡雲尼墮後時，他更會跑到中鋒位置。

今場曼聯排出4-2-3-1陣式，費特洛迪古斯及麥湯米尼拍檔踢防中，這是曼聯防中線上最具活力及覆蓋範圍最廣的組合，般奴費南迪斯踢攻中，拉舒福特任右翼，普巴踢左中場，鋒線上有卡雲尼。今季曼聯面對強隊時，為加強中場控制及對抗，都有安排過普巴踢左中場，但今場對熱刺的效果最顯著。

普巴今場與奧里亞交鋒佔上風。（Getty Images）

普巴今場的表現極具侵略性，全場9次盤扭突破，大部分在前場左路，其中6次成功；他在對方禁區6次觸球，另有6次傳球入對方禁區。他今場還有2次為隊友製造攻門，包括補時中路突破，力壓兩名熱刺球員，助攻格連活特，為球隊鎖定勝局。

【普巴扭過賀積查治及艾歷迪亞片段】

Paul Pogba sat down Hojbierg like he wasn’t there😭 pic.twitter.com/MYSlPIODCz — Yahya (@UtdYahz) April 11, 2021

普巴雖然被定位為左中場，但他的自由度很大，可以伺機入中路穿針引線，亦可分波到右邊。有時卡雲尼墮後組織或防守，普巴更會走到最前，客串中鋒位置。普巴不但技術優秀，他身材高大，天生有身體質素的優勢，他今場5次爭頂全部成功，有1次在禁區內近12碼點，還有次在16分鐘，他在娥眉月頂接應長傳頂後，卡雲尼第一時間斜傳入禁區，為拉舒福特製造了一次攻門。

【普巴今場數據統計圖】

蘇斯克查給予普巴極大自由度，普巴以優異表現回報。然而，普巴雖好，也需要多名隊友扶持配合。如果沒有隊友相應協助及補位，太大自由度的普巴會令球隊攻守失衡。首先，普巴今場脫離了防中位置，他身後有費特及麥湯米尼負責包抄防守，尤其是費特，這名巴西中場較多負責左邊場區的防務，有時更會跑到左邊線與普巴及梳爾等配合。

普巴（左）今場的核心型踢法，加上卡雲尼（中）的大範圍跑動及梳爾（右）的侵略性，帶領曼聯反勝3：1。（Getty Images）

其次是梳爾，這名英格蘭左閘今季進步明顯，攻防俱更上一層樓，全靠梳爾有能力擔起整條左路，普巴才可以更多走中路。面對熱刺的高位逼搶，有時普巴會跟梳爾「撞牆」，讓梳爾以速度從左路撕破熱刺的防線。此外，不可不提前鋒卡雲尼，他是曼聯陣中最肯跑動的前鋒，當曼聯失去控球時，他願意回到很深的位置回防，亦分擔了普巴、拉舒福特的防守工作。

【普巴今場精華片段】

Paul Pogba being talked about on Match of the day after his performance vs Tottenhampic.twitter.com/CprUpgLsIF — PogbaXtra™ (@PogbaXtra) April 11, 2021

在這套中前場陣式中，表現較為尷尬的是拉舒福特。曼聯前場有個怪現象，很多球員都擅長踢左路，但右路就缺人。安東尼馬迪爾、拉舒福特、普巴踢左路的表現皆比右邊好。今場為遷就普巴，拉舒福特移到右翼，雖然表現都不錯，但比不上他踢左翼的時候，也比不上普巴、卡雲尼等前場隊友今場的表現。反而，拉舒福特被換走後，本身是左腳球員小將的格連活特更適應右翼位置。

普巴今場搶鏡，多次策動曼聯的進攻。（Getty Images）

普巴今場出任一位自由度極大的左中場，踢出最佳表現，但這套以普巴為中心的戰術需要周邊球員更多的犧牲，最不可或缺的是防中的活力，最好連前鋒都可以大範圍跑動，而且還要一位全能左閘從後輔助，用盡球場的闊度。卡雲尼下季留隊成疑，如果他離開的話，曼聯可以去什麼地方找到替代人選？如果要加強這套陣容的話，還是欠缺一位具級數的右翼。

英超31輪戰果（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

英超第32輪直播賽程（按圖放大）：