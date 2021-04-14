東京奧運．倒數100日｜十個關鍵字　看你必需知道的奧運十件事

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-04-14 18:44

今天（4月14日）正好距離東京奧運開幕100天，曾經看似無法成事奧運會，走着走着，似乎還是撐了過來。 「世界面臨了前所未有的危機，東京奧運決心在今個夏天，為大家來希望與慰藉！」 奧運真的能帶來希望與慰藉嗎？我們透過Google搜尋器十大與「東京奧運」相連的關鍵字，一探究竟。

#1 「東京奧運2020」——延期後，何時？何地？

東京奧運2020，無論怎麼看都是完美組合——年份的數字線條、全球最大的體壇盛事、最擅長包裝、推廣、繁華的城市……本可預見整個日本的比賽場館、選手村、交通工具、到大街小巷商店餐廳，都會整齊、漂亮、時尚、「好吃」。但「2020」最終成了全球惡夢的一年，新冠病毒令世界天翻地覆，本來完美的「東京2020」最終在去年3月31日宣布推遲一年，名字、年份不變，實際卻變成「東京2021」。

「2020東京奧運」日期：2021年7月23日至2020年8月8日（奧運）開幕禮：2021年7月23日／香港時間晚上7時／東京奧林匹克體育場（新國立競技場）

【圖說東京奧運的現況】（按圖放大）

#2 「東京奧運取消」——被取消的人和事

「東京奧運取消」的傳言一年間出現過無數次，猶幸從未成真。賽事沒取消，但「被取消」的人和事卻很多很多：

．海外觀眾：日本至今未開放予海外旅客入境，亦已決定奧運不開放予海外觀眾入場 ．森喜朗：這位東京奧運籌組委員會主席，因瘋狂的「失言醜聞」下台 ．佐佐木宏：東奧開、閉幕禮設計總監，以「Olympig」譏笑日本藝人渡邊直美的體型，最終在奧運開幕前4個月辭職 ．資格賽：疫情打亂全球賽事運作，部份奧運資格賽，如拳擊世界遺材賽、大量國際田徑、長跑等賽事取消，令「博一個機會」的運動員失去爭取入場券平台，香港拳擊運動員曹星如也是「受害者」 ．測試賽：奧運前重要的測試賽紛紛取消，令賽會和運動員都失去準備機會

隨着世界遺材賽取消，曹星如（左）未能透過賽事再爭奧運資格。（Olympic Channel）

#3 「新增項目」——不想取消的理由

奧運多次傳聞取消，但空手道和棒球運動員，一定是最不想奧運取消的一批人。

今屆奧運共有5個新增項目，包括滑浪、滑板、運動攀登、空手道及棒球。滑浪、滑板和運動攀登，將繼續在2024巴黎奧運出現，但空手道和棒球重返奧運後卻是可一不可再，這也意味這兩個項目的運動員，東京奧運可能是他們唯一的機會，對於世界排名前列的香港空手道代表劉慕裳來說，也是只得一次的爭牌機會。堅持舉行，對他們而言當然是福。

說一句取消奧運或許輕鬆，但對劉慕裳這樣的空手道運動員，東京奧運或許是一生人一次的舞台。（資料圖片／鄭子峰攝）

#4 「1964」——奧運的政治意義

「體育與政治應分開」從來是不切實際的口號，事實上，奧運會一向是政治角力的舞台：52年芬蘭奧運，中華人民共和國未獲國際奧委會承認，但在部份國家支持下獲得參賽資格，惹起其時的中華民國政府抗議退賽；80年前蘇聯主辦奧運，包含美國在內等64個國家抵抗，4年後的美國洛杉磯奧運情況反轉，連蘇聯在內有16個國家抵制。

1964年奧運對日本來說意義重大，因日本本應在1940年主辦奧運，卻因發動侵華戰爭被杯葛，其後又在二戰戰敗，元氣大傷，1964年奧運成為日本的「復興奧運」，是國家經濟復甦、步向和平的證明。日本一度想將2020東京奧運辦成「世界走出疫情後的光」，但疫情在一年多後仍反覆；另外，朝鮮宣布因疫情退賽，也粉碎韓國和日本借奧運與金氏政權交涉的願望。

朝鮮在3月底決定不派代表團參加東京奧運，理由是在疫情下「保護運動員」。

#5 「Switch」——遭重擊卻無法回頭的奧運經濟

因應2020東京奧運，不少相關產品應運而生，包括Switch及PS4上推出的官方遊戲《2020東京奧運》。《2020東京奧運》在原定的奧運一年倒數之日（2019年7月24日）推出，以「真實的參賽國家和運動員」作招徠，並且在整個2020年都有恆常更新，加入更多新項目及知名選手等。但奧運延期，無疑令玩家熱情大減。

電玩只是「奧運經濟」其中的極微小部份，延期、無海外觀眾，對於本來想藉奧運迎來大量旅客的小商戶、酒店、景點，或是為奧運投入大量資金的贊助商及日本政府而言，損失以十億計。日本政府估算，延期一年加上防疫措施，為東京奧運帶來額外28億美元成本，官方公布的投入金額已達到154億美元（約1196億港元），投資之大已無法回頭。

東京奧運全場滿座的熱鬧場景，是否只能在遊戲畫面內看到？（SEGA）

#6 「聖火」——奧運帶來復興還是衰退？

2020東京奧運聖火傳遞在福島展開的意義，在於從2011年東日本大震災中復興，聖火因而被稱為「復興之火」，但聖火與奧運本體一樣波折重重，去年3月20日，聖火在希臘完成採集和傳遞後抵達日本，未料一到埗就遇上強風，在全國直播下，「復興之火」三度熄滅，成為全球笑柄。隨着奧運延期一年，聖火也暫存在原定的聖火傳遞起點——福島縣。

一年過後，聖火傳遞終在2021年3月25日展開，但直播畫質一度低清，聖火又再在傳遞途中一度熄滅；傳至關西時，又因當地疫情爆發，需更改路線、縮減規模，傳遞的波折恰如奧運縮影。奧運既帶來經濟重擔、又為疫情增添未知數，真的能「復興」日本嗎？

【奧運聖火再度點燃】（按圖放大）

#7 「火炬手」——疫情下奧運的堅持與絕望

緊接「聖火」的關鍵字是「火炬手」。參與傳遞的火炬手各有故事，有109歲老婆婆夢想成真、有抗癌成功的消防員、有1964東京奧運的金牌運動……他們以行動和笑容訴說逆境下的強韌生命力。

但亦有人撐不過艱苦處境，2020年5月，一位原定擔任火炬手的炸豬扒店老闆，懷疑因疫情令生意大受影響，自焚身亡。陣前退出傳遞的名人也不少，包括藝人廣末涼子、黑木瞳、香川照之、常盤貴子、阿部真央、男團TOKIO等。

【東京奧運聖火傳遞的畫面】（按圖放大）

#8 「東京奧運吉祥物」——圓潤可愛才是「日本」嗎？

東京奧運的吉祥物「未來永遠郎」（Miraitowa／ミライトワ），本身寓意是「希望永遠有美好的未來」；殘疾人奧運的吉祥物則是染井吉（Someity／ソメイティ），象徵日本具代表性櫻花「染井吉野櫻」，意思是與發音相近的「So Mighty（強大）」。

東京奧運的吉祥物是由日本全國小學生票選所得，小學生的眼光大概跟成年人不太一樣，未來永遠郎和染井吉的評價，最終毀譽參半，大多批評聲音指他們的「線條不夠圓潤」。票選的「三強」中，你又最喜歡哪一對吉祥物？

吉祥物票選三強、實體化的東奧吉祥物（按圖放大）：

#9 「預言」——針對奧運的反對聲音

1988年上映的日本動畫電影《阿基拉》，講述第三次世界大戰後重建的新東京，充斥鬥爭與破壞，其中一幕顯示一個「2020年東京奧運」的倒數牌，日期停留在147日倒數，網民認為作者大友克洋準備「預言」了2020年東京奧運面對的困境。

但更關鍵的，是電影中牌子下方寫滿「中止吧」、「粉碎」的塗鴉。現實中的奧運未有取消，但日本國內「中止奧運」的聲音，卻是愈來愈烈。媒體的電話訪問，反映八成民眾都認為奧運不應如期舉行；亦有人採取主動，在聖火傳遞展開當日，就有逾100名民眾遊行，反對舉行奧運及聖火傳遞，認為會加劇疫情及成本太高。

#10 「東京奧運2021」——百日之後，全力支持

東京奧運2020也好、2021也好，若情況無大變，可說事在必行。怎都不會變的，是香港人對香港運動員的支持。

對運動員來說，4年是一個周期，完成一屆奧運、到全運、亞運、再準備新一屆奧運，延期一年打亂了一切部署，疫情令體壇很大程度停頓，但奧運港將們沒有停下腳步，今屆奧運會，可說是香港歷來的「最強陣容」。還有一百天，你準備好支持香港隊了嗎？

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）