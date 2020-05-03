【東京奧運】炸豬扒店東疑生意差自焚亡　獲選火炬手　鍾愛馬拉松

原定今年7月24日展開的東京奧運，因新冠肺炎席捲全球而延期一年，背後的影響卻遠比想像中大。 上月30日（周四），日本東京都練馬區一間炸豬扒店發生火災，54歲的店主亦在店內身亡，當地警方調查後，疑是一宗自焚案，背後故事竟與東京奧運息息相關。

日本《NHK》報道，練馬區炸豬扒店火災致死案中，警方在店內客席附近發現54歲男店主，他送院後證實不治，同時發現死者的身體有淋潑食油的痕跡，懷疑是一起自焚案，惟現場未有發現遺書，確實死因仍待調查。

日本NHK報道一名擔任奧運火炬手的店舖東主身亡。（NHK截圖）

據報道指，離世的店主為54歲的若山太郎，生前曾登上電視台J:COM節目《當地人圖鑑》介紹其炸豬扒店。附近居民透露，若山由岳父繼承了炸豬扒店，而且本已獲選為東京奧運聖火傳遞的火炬手之一，但在新冠肺炎疫情影響之下，奧運延期、火炬傳遞儀式未能順利舉行，加上疫情在日本國內擴散下，店舖生意大受影響。

若山太郎的一位60歲友人透露，在火災發生前3日，若山曾悲觀地說：「疫情之下，我無法開店，若情況不立刻改善，收入就不可能回升」，儘管若山計劃在今個月內重新開店、並縮短營業時間，但該名友人在火災發生當日與若山見面時，卻說：「我還會再開店的，但暫時不會營業了……」

有報道指，身亡的店東為54歲的若山太郎。（Youtube截圖）

該名友人續指，若山太郎從岳父處繼承炸豬扒店後，店舖一直獲不俗評價，尤以咖喱炸豬扒最受歡迎，「而且他是一位熱心社區事務的人，例如會在商店區舉行活動」。

更悲傷的是，若山生前熱愛馬拉松，並獲選為所屬地區聖火傳遞的火炬手之一，若山的友人透露：「他本來會在7月傳聖火，他獲選的時候非常高興，對他來說，奧運因疫情延期是一個很大的打擊。感染擴大的影響重疊之下，終於導致這樣的結局」。

若山太郎山前登上電視節目，介紹其炸豬扒店：

圖說疫情下的東京奧運（按圖放大）：