桌球｜藝高人膽大！將白波打向袋口唔怕撻死　神奇轉向一招破局

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-04-14 17:15

桌球世界錦標賽資格賽第3圈，英格蘭球手希夫高特（Louis Heathcote）打出匪夷所思的一棒，多間英國媒體都稱之為「最驚人的一棒」，令人難以置信。他將白波打向袋口，但他精準出杆，白波擊中袋口兩邊，接近以90度轉方向打中黃波。

在希夫高特對賴恩戴爾（Ryan Day）的第8局比賽，當時希夫高特稍落後40：43，枱面上只剩下顏色波。白波在底邊及黑波之間，而黃波就在中袋附近。希夫高特藝高人膽大，將白波瞄準角落的袋口。

【希夫高特「驚人一棒」逐格睇（按圖放大）】

+ 5 + 5 + 5

這樣打，白波不是會「撻死」嗎？希夫高特出杆，白波沒有落入袋中，反而在袋口急轉彎，直滾向黃波，將黃波打入袋，之後白波更停在綠波附近，方便打下一杆。從慢鏡所見，希夫高特的白波精準地先後撞向袋口的兩邊，這樣才令白波在袋口以近90度轉向。

網民認為希夫高特只是「撞彩」，他本人在Twitter回應：

Can't believe everyone's saying it was a fluke😄😂 — Louis (@lheathcote147) April 11, 2021

比賽的評述員驚歎這棒令人難以置信，可能是桌球史上其中最驚人的一棒。英國《太陽報》及《衛報》亦以此為題，指希夫高特這球是「最驚人的一棒」。不過，有部分網民認為希夫高特只是僥倖，連希夫高特都不禁在Twitter上留言：「難以相信個個人都說這是僥倖。」

希夫高特「驚人一棒」片段：

雖然希夫高特這棒贏盡掌聲，但他這局以51：59落敗，被賴恩戴爾追成4：4平手，最後更以5：6輸了這場比賽。