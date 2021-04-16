【東京奧運】李嘉維接種疫苗征歐備戰　6月爭最後入奧機會

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-04-16 17:59

空手道首次被列入奧運項目，是港將難得一次爭取踏上奧運舞台的機會，李嘉維坦言目前以享受心態備戰迎接6月東京奧運資格賽，「太大壓力好易輸」。

自去年初以來，他整整一年留港訓練並未有參賽，他在今日（16日）出席活動時透露本月尾將偕劉慕裳、李振豪，鄭子文等隊友，先出發葡萄牙集訓及參加排名賽，6月再轉赴巴黎出戰奧運終極資格賽。

李嘉維偕跳高女將鄧伊程出席運動品牌活動。（葉詩敏攝）

他坦言未有太擔心染疫：「已打了兩針疫苗，叫有少少保護，因為搏擊項目會埋身，希望一切安全。」他稱比起疫症反而會集中在訓練上，「一年沒有比賽，其實不只是我，選手之間都不知道對方現在水平，大家都是估估吓。但我在香港與隊友一直練習，保持比賽水平。」

李嘉維稱已接種疫苗，估計到埗毋須隔離，但要先行檢測。（葉詩敏攝）

他所屬的自由搏擊75公斤級別，多達100名選手爭奪最後3張東奧入場券，這名2014年亞運銀牌信心十足：「信心是有的，但好坦白說是難的，最勁的選手都是我這個磅數。我都叫做老將，經常有人問30多歲是否體能下降，是會的，但我會用經驗打得更好。」

對空手道運動員來說「千載難逢」的奧運舞台，他坦言沒有給予自己太大壓力，搏擊不同於個人項目並較多變數（對手），「我今次反而是想享受，太大壓力很易輸。」他透露排名賽後會一直留在葡萄牙訓練，直到出發往法國參加東奧資格賽，「如果成功爭取到資格，教練或會安排留在外國訓練直到東奧。」

李嘉維對爭取奧運資格有信心。（葉詩敏攝）

同場，曾參加無綫節目《#後生仔傾吓偈》主持工作的跳高女將鄧伊程（Tiffany），去年宣布離巢集中跳高訓練，仍在就讀大學的她將於周日出戰大專田徑賽，她在上月季前測試賽以1.77米創下個人最佳成績並摘冠，她表示希望能在周日打破1.80米大專紀錄。

鄧伊程將出戰周日大專田徑賽，目標能再破個人最佳成績甚至大專紀錄。（葉詩敏攝）

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）

+ 28 + 28 + 28

【同場加映：了解英國奧運隊物資，你估他們玩什麼Board Game？】（按圖放大）