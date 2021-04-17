【英超】哈利卡尼梅開二度後聞噩耗　熱刺逼和愛華頓爭四有難度

撰文： 陳智深 最後更新日期： 2021-04-17 15:58

英超於本港時間周五深夜演獨腳戲，熱刺憑隊長哈利卡尼梅開二度，作客以2：2逼和愛華頓。不過卡尼「起孖」後傷出，卻令兩批人同聲一哭。

熱刺今仗改踢352陣式，由卡尼、孫興慜任雙箭頭，尼當比利和穆沙施素高從後支援。主隊愛華頓則有門將比克福特和防中阿倫盧利奧傷癒回歸，射手卡維特利雲繼續缺陣，要靠李察利臣單天保至尊。上半場27分鐘，主隊中堅米高堅尼解圍傳中球不遠，卡尼把握機會射入，作客的熱刺先開紀錄。4分鐘後，熱刺左翼衛利古朗在禁區攔跌對方哈美斯洛迪古斯，中場基菲爾施古臣射入12碼，愛華頓扳平1：1。

哈美斯洛迪古斯為愛華頓博得12碼。（Getty Images）

易邊後，熱刺加強攻勢，孫興慜開出角球，中堅艾達韋列特頂中柱。60分鐘，李察利臣接應過頭波射入，但明顯越位在先；雖然愛華頓食詐糊，但施古臣在2分鐘後，接應後備兵史密斯高文的傳中球射入助「拖肥」反超前。6分鐘後，米高堅尼再度解圍犯錯，又益了卡尼第一時間射入，熱刺追平2：2完場。不過對熱刺而言最痛苦是補時3分鐘時，卡尼足踝受創，領隊摩連奴不敢冒險，在完場前一刻亦要換人。

哈利卡尼今仗心情由天國變地獄（按圖放大）

賽後各界都擔心卡尼傷勢，不過摩連奴仍然要幽球證一默，被問及12碼判決時，他表示自己不會再評論，只會當笑料看待，因為在英超的VAR和球證是好朋友，VAR不會推翻球證判決和指出球證犯錯。熱刺賽後排第7位，與第4位韋斯咸有5分差距，並踢多1場，要爭入前四有一定難度。

熱刺今仗失分又傷了主將，摩連奴賽後面容扭曲。（Getty Images）

爭前四前景凶險外，令熱刺球迷最不開心的，必定是卡尼傷腳踝後，未必能趕及在25日舉行的英格蘭聯賽盃決賽上陣。摩連奴表示：「現時要下判斷言之尚早，當比賽仍然是2：2而且剩下幾分鐘，我都要調哈利卡尼離場，就證明他真的不能繼續比賽。我希望以樂觀態度去思考這問題，幸好決賽前仍有時間讓他休息，但我現時不想猜測。」

今周有51.4%玩家的隊伍選用哈利卡尼。（英超Fantasy官網）

除了摩連奴和熱刺迷，還有誰人會為卡尼受傷而難過？當然是在本周英超Fantasy中揀選了哈利卡尼的玩家吧！事關今周熱刺是唯一要一周雙賽的球隊，作為熱刺前線尖刀兼英超射手榜領先球員，卡尼必定是本周隊長之選。

Cap了卡尼的Fantasy玩家，今周完了吧，如無意外……（英超Fantasy官網）

據英超Fantasy官方數據顯示，全球玩家中有51.４%今周有選用卡尼，而他同時也是最多人選為隊長的球員，人數接近240萬，當中更有逾35.9萬人用了Triple Captain法寶去為卡尼加持。不過隨着卡尼傷出，本周熱刺餘下另一仗對修咸頓他未必會列陣，令這些玩家的如意算盤又打不響了。

有近240萬玩家Cap了卡尼。（英超Fantasy官網）

英超第32輪賽程，焦點賽事是阿士東維拉對曼城。（01美術製圖）

英超第32輪直播賽程（按圖放大）：