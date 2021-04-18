體育熱話｜舉重女將亞錦賽奇遇　裁判無理要求　緊張關頭打亂節奏

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-04-18 16:29

正在烏茲別克上演的2021亞洲舉重錦標賽，女子49公斤級的中華台北選手方菀靈在試舉挑戰103公斤全國紀錄時，突遭裁判要求下台檢查腰帶，在現場沒有量尺測量、只靠「目測」寬度後，「擺烏龍」交還腰帶，方菀靈在受干擾下節奏大亂，終以總成績第6名完成賽事，錯失挑戰103公斤全國紀錄機會。

今屆亞錦賽同為東京奧運資格賽，曾出戰雅加達亞運的方菀靈是首日賽事（17日）第一名登場的中華台北女將，她在49公斤級別順利完成前兩次試舉，挺舉嘗試95和100公斤都成功，沒想到挑戰103公斤全國紀錄時，裁判團突然認為她的腰帶不合格，她一臉疑惑轉頭看向場邊教練、北京奧運金牌得主陳葦綾。

方菀靈在首兩次試舉時，裁判沒有提 出身上腰帶有問題。（直播截圖）

裁判質疑犯規 僅靠目測驗證

原來裁判認為方菀靈的腰帶，不符合12厘米的寬度規定，教練陳葦綾在場邊示意裁判要量度她的腰帶，方菀靈雖卸下腰帶交給技術管制員，但因為前兩次試舉均沒人提出有問題、直到挑戰紀錄時才被質疑，讓陳葦綾急得據理力爭。

在電視直播中可見，裁判委員對着腰帶東摸西看、交頭接耳討論，卻沒有實質拿出量尺量度，似乎僅憑「目測」，最後認定腰帶沒問題，並交還方菀靈。

可是，方菀靈已被耽誤了兩分半鐘，令比賽節奏大亂，她只能無奈地重新調整站回場上。最後挺舉失敗、雙膝跪地，卻仍趕緊站起來向裁判鞠躬，只是臉上表情相當無奈，似乎對失去挑戰紀錄的機會相當婉惜。

台灣電視台的主播也指出：「最後膝蓋是有一點軟倒了，多少剛剛那個狀況有影響到她的節奏。」方菀靈最後以抓舉76公斤、挺舉100公斤、總和176公斤的第6名成績作結，冠軍則由中國選手侯志慧奪得。

裁判「目測」三部曲：（按圖放大）

奧運金牌教練斥弔詭 提出兩點質疑

教練陳葦綾在賽後提出兩個質疑，並強調方菀靈已使用這條皮帶比賽15年，闊度是符合規定的12厘米，「現場的技術管制員卻在沒有隨身攜帶皮尺、實際測量情況下，讓邊審及審判委員繼續主觀認定這腰帶就是不合格，這是很弔詭的情形。」

此外，她認為即使裁判懷疑腰帶有問題，也可以在第一及第二次試舉的準備時間檢查，而不是待選手上台後，才要求檢查，「這條腰帶符合規定，是剛好12厘米闊，但因為方菀靈個子較小顯得腰帶大，如果是高大一點的人，用我的腰帶從來沒有這個問題。」她指回台後將跟協會報告，到時候再由協會去信世界舉重總會要求解釋。

方菀靈在節奏大亂下，挑戰全國紀錄失敗。（直播截圖）

21歲的方菀靈被視為中華台北女子舉重未來之星，她在2018年亞洲青年暨青少年舉重錦標賽以抓舉82公斤、挺舉102公斤，總和184公斤，榮獲亞青48KG級金牌；目前她在奧運積分榜位居第19名，亦是抓舉（82公斤）、總和（183公斤）的全國紀錄保持者。

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）

+ 28 + 28 + 28

【同場加映：了解英國奧運隊物資，你估他們玩什麼Board Game？】（按圖放大）