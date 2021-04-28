緬甸泳手抗議軍方暴行棄戰東京奧運　「我無放棄另一個夢」

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-04-28 19:12

參加四年一度的奧運會，幾乎是每個運動員的夢想，對並非傳統體育強國的選手來說，甚至是讓世人看見的唯一機會。 緬甸游泳健將憑實力取得東京奧運入場券，日前他卻毅然決定放棄首度置身奧運舞台，因為他有另一個更宏大的夢想。

26歲緬甸泳手Win Htet Oo，自6歲開始習泳，一路成長為當地前列選手，主項是自由泳。5年前錯過2016年里約熱內盧奧運，他努力不懈向進軍東京奧運邁進，並為這個目標移居游泳訓練水平較高的澳洲，在墨爾本受訓。

皇天不負有心人，他在2019年東亞運動會成功達標，取得珍貴的奧運入場券，當時他說：「我會繼續盡力，給緬甸人看到一個緬甸人在游泳可以創下什麼成就。」

26歲緬甸泳手Win Htet Oo。（Facebook@Win Htet Oo）

【奧運聖火終於出發】（按圖放大）

拒絕承認緬甸奧委會 棄戰東京奧運

他付出20年時間追尋的奧運夢，先因東京奧運受環球新冠肺炎疫情延期一年，到今年2月1日緬甸國防軍總司令敏昂來發動政變，Win Htet Oo為抗議軍方無差別殺害平民，放棄代表緬甸出戰東京奧運。

他在Facebook發表長文詳細交代決定原委，「敏昂來為首的軍方推翻緬甸民選政府後，軍隊和警察已殺害超過600名手無寸鐵的平民。無差別的殺戮沒有人是例外，年輕人亦然，其中一人是19歲的跆拳道選手Ma Kyal Sin，她被子彈射中頭部身亡……她為保護自己的社區免被軍方屠殺而犧牲，完美演繹運動員的價值觀。」

他批評，敏昂來發動政變後控制體育部門以及緬甸奧運委員會（MOC），並為此向國際奧委會（IOC）說明緬甸的悲慘現況，指出軍政府所作所為有違奧運約章。「MOC過去曾派出有軍方背景的射擊選手參與奧運，一班眼前殺下一列列人頭軍人的同僚成為奧運開幕禮各國運動員進場的一份子，將會是無法饒恕的一幕。」

緬甸泳手Win Htet Oo在Facebook發表長文詳細交代棄戰東京奧運因由。（Facebook@Win Htet Oo）

【Win Htet Oo拒絕代表緬甸戰奧運】（按圖放大）

真正的夢想

他認為MOC沒有履行所有關於奧運的責任，促請IOC拒絕承認MOC為緬甸的官方奧運組織，以免損害其聲譽，並宣布拒絕在MOC的領導下出戰東京奧運。「MOC與一個持續殺害我同胞的政權為伍，我不希望在他們的帶領下參與東京奧運。」

他今年已經26歲，自知放棄今次機會之後，從此無法踏上奧運夢台，「過去20年的游泳生涯，符合奧運精神的生活，或許現在是時候向我學習游泳以來的夢想告別。」即使他無法跟全球最偉大泳手一起公平作賽令他感到可惜，但Win Htet Oo強調，自己絕不可能「代表一支踏着同胞鮮血的國旗在奧運會出場。」

他的故事陸續被不同媒體報道，周二（27日）Win Htet Oo在Facebook加上一句：「昂山素姬口中的終極夢想，是建立一個讓人民成就更美好世界的國家，這是一個我永遠不會放棄的夢想。」他堅信當聯邦民主政府到來時，參與奧運才可豐富緬甸人的生命，並確信這一天終會到臨。

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