【歐霸】般奴卡雲尼領銜　曼聯半場大反擊　羅馬大敗兼黑氣纏身

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-30 09:03

歐霸盃4強首回合，曼聯主場迎戰羅馬。「紅魔鬼」上半場落後1：2，半場休息後表現脫胎換骨，「狂風掃落葉」式狂攻羅馬，半場狂轟5球，結果以6：2大勝，其中卡雲尼更直接參與5個入球。

基斯史摩寧﹑米希達利恩及迪斯高3名曾經效力「曼市雙雄」的球員，今仗披上羅馬球衣重返曼徹斯特；曼聯方面，般奴費南迪斯﹑普巴及拉舒福特等一眾主力悉數正選披甲，前線由卡雲尼掛帥。

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倒戈的史摩寧今仗正選披甲，與舊隊友在場上各不相讓。（Getty Images）

曼聯開賽早段憑一記巧妙的小組入滲先開紀錄，普巴﹑卡雲尼與般奴的三角短傳，由般奴瀟灑地挑射建功，9分鐘先開紀錄。回防的普巴及後愈幫愈忙，落腳飛鏟攔截時不慎犯手球，球證直指12碼點，羅馬由隊長柏歷堅尼操刀中鵠，15分鐘追成平手。這名羅馬隊長隨後接應米希達利恩通透的直線，再橫傳予門前的迪斯高撞射得手，羅馬34分鐘反超前2：1。

般奴費南迪斯挑射破網，開賽早段為曼聯打開紀錄。（Getty Images）

縱然羅馬半場在比數上反先曼聯，但他們的傷兵一個接一個，早段先有維列度（Jordan Veretout）傷出，其後門將包盧比斯（Pau Lopez）勇救普巴的射門後落地時觸傷左肩，而史賓亞蘇拿（Leonardo Spinazzola）半場前亦因傷退下火線，羅馬未完半場已用盡所有換人名額。

羅馬上半場已用盡3個換人名額。（路透社）

羅馬或多或少被傷兵打亂部署，紅魔鬼換邊後隨即施壓，先有卡雲尼接應般奴直線建功，下半場3分鐘扳成2：2平手，同時為半場反擊戰掀起序幕。雲比沙卡右路射門，羅馬後備門將米蘭迪撲出不遠，卡雲尼門前「執雞」再建一功，曼聯64分鐘取回領先優勢。

卡雲尼被史摩寧侵犯博得12碼。（Getty Images）

羅馬防線今仗未能招架卡雲尼，倒戈的史摩寧禁區內侵犯卡雲尼，球證再度判罰12碼，般奴主射入網，71分鐘拉開紀錄，普巴4分鐘後接應般奴的傳中頭槌建功，後備入替的格連活特亦有斬獲，86分鐘錦上添花，結果曼聯在下半場狂轟5球，以6：2大勝羅馬，首回合旗開得勝。

曼聯這場精彩的半場反擊戰，卡雲尼與般奴費南迪斯必定是兩大功臣，二人皆在今仗梅開二度外，同時兩度造就隊友建功，其中卡雲尼更博得12碼，全場5個入球亦與他有關。

卡雲尼今仗領風騷，獨取兩入球及兩助攻，加上博得12碼，成為曼聯反勝的功臣。（Getty Images）

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