美斯為踢美洲盃接種中國科興疫苗　南美足協準備5萬劑人人要打

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-04-30 12:04

美斯都「打科興」。 美洲國家盃將會6月中於哥倫比亞及阿根廷舉行，南美足協規定參賽球員必須接種疫苗。西班牙傳媒報道，主場出擊的阿根廷隊長、世界足球先生美斯（Lionel Messi）將會接種中國科興疫苗。

西班牙加泰羅尼亞地區TV3報道，南美足協已發出規定，要求所有參加美洲盃隊伍的球員、教練、職員必須接種新冠疫苗，而南美足協已經獲得5萬劑中國科興疫苗。除了美斯，阿根廷國家隊全隊成員都會接種科興疫苗。南美足協主席杜明古斯（Alejandro Dominguez）稱準備足夠疫苗可讓球員在安全環境下參賽，「球隊不是只有球員，整個參賽團隊都應有機會接種」。

美斯有份出力。為美洲盃張羅科興疫苗。（Getty Images）

南美足協能夠獲批5萬劑疫苗，美斯亦有功勞。南美足協一名高層本月中曾在Twitter發文公布得到5萬劑疫苗指「他也有功勞」，美斯向科興送出了3件簽名的巴塞隆拿10號球衣。

Al anunciar las 50.000 dosis de vacuna para @CONMEBOL, quiero contarles que los directivos de @Sinovac manifestaron su admiración por Lionel Messi, quién con toda predisposición nos envió 3 camisetas para ellos. Así que el también es parte de este logro!!#Elfutbolsalvaalfutbol pic.twitter.com/E5gudJ1RR8 — Gonzalo Belloso (@GonzaloBelloso7) April 13, 2021

報道又指，疫苗會率先送到歐洲各地，供美斯等球員預先接種。同時，由於阿根廷當未認可科興疫苗，各支參賽隊伍或要到鄰國烏拉圭先行接種，才啟程到阿根廷參賽。

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美斯在2019年美洲盃，僅領軍得季軍，生涯尚未為阿根廷捧過美洲盃。（Getty Images）

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