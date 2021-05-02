田徑｜「鳥人」張培賢日內3破香港紀錄　「這是預期已久的高度」

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-05-02 17:23

香港田徑錦標賽次日賽事，步入尾聲的田徑場上，眾人焦點落在張培賢身上，他按竿橫空劃過， 彈弓人般躍到新高點，參賽者掌聲雷動。 這名香港撐竿跳紀錄保持者在天空中以最美弧度越過4.80米，一日內3度刷新自己保持的香港紀錄。

2019年曾3破香港紀錄的張培賢，今季在本地賽復賽後重踏賽場，相隔兩年，挾4.45米港績的他在今日第一跳便輕鬆越過4.46米與4.60米，身體與橫竿還有一定空位，兩度衝破香港紀錄惹來全場哄動。

一個本來相比徑項不太受注目的角落，變成聚焦處。緊接挑戰4.80米，呼一口氣助跑、按竿、起跳再轉體，他以漂亮的弧度越竿落墊，「仲有貨喎！」場邊的工作人員驚嘆。

張培賢自2019年打破香港紀錄後，相隔兩年再創新猷。（張浩維攝）

預期已久的高度

他其後第一次試跳5米，雖然他3次試跳均未能成功，相隔兩年在一日內3度刷新香港紀錄已令人振奮。

「之前跳太矮啫」，他賽後謙虛笑道。28歲的他自言這是他「預期已久」的高度，「好幾場都跳4米7，今日跳4米8都合理和滿意。可以再跳高點的，支竿還可以離手多一點。」

一個更高的目標

張培賢為爭取成績，不惜當上自資全職運動員之路，在疫情影響下，曾經未能出國練習而打亂訓練部署，他卻未有因訓練受阻和缺乏比賽機會而氣餒。「沒有想過放棄全職，你看5米高度我是有能力達到的，純粹翻不過，沒理由因為疫情影響就放棄，半途而廢。」

達到別人達不到的高度，空中的「鳥人」視角還不止於此，他希望能盡快跳到5.30米，達到體院標準以取得資助，減輕生活負擔，「今日試5米都有機會過到時，個距離好像沒那麼遠，希望能保持穩定表現。」

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