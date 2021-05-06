車路士闖歐聯決賽暗藏神秘規律　杜慈上任3月雙線爭盃如歷史輪迴

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-05-06 13:04

車路士在歐聯有個「傳統」，每次入決賽前，季中必先經歷換領隊。杜慈在今年1月底頂替林柏特出任車路士主帥，當時他豪言會建立一支無人想面對的強隊。結果他用了3個月多就做到了，帶領車路士重返聯賽前4名，並打入歐聯及英足總盃決賽。 巧合的是，車路士之前兩次入歐聯決賽，領軍的都是季中走馬上任的格蘭及迪馬堤奧。

車路士在07/08球季首次打入歐聯決賽，當季摩連奴在9月被炒，改由班主阿巴莫域治的老友格蘭接手領軍。

在格蘭領軍下，車路士愈戰愈勇，取得聯賽亞軍，最大突破的是，在歐聯4強淘汰利物浦，歷史性首入決賽。車路士在決賽面對曼聯，法定時間及加時後踢成1：1，在互射12碼以5：6落敗。

杜慈（左二）1月底才接手車路士，便帶領球隊闖入歐聯決賽。（路透社）

【車路士90年代後6次入歐洲賽決賽，5次季中經歷炒領隊（按圖放大）】

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11/12球季，車路士再次打入歐聯決賽，當季韋拿斯保亞斯在3月被炒，改由迪馬堤奧暫代帥位。

在名宿迪馬堤奧帶領下，杜奧巴、林柏特及泰利等老將爆發出驚人戰鬥力，在歐聯反勝拿玻里入8強，再連挫賓菲加及巴塞隆拿，最後入到決賽，法定時間及加時後與拜仁慕尼黑踢成1：1。這次車路士在互射12碼以4：3勝出，首次捧起歐聯冠軍。此外，那季車路士還贏得足總盃。

車路士在2012年靠互射12碼擊敗拜仁，首次贏得歐聯冠軍。（Getty Images）

今季的情況彷彿是歷史的輪迴，林柏特在1月底被炒，改聘杜慈為帥，當時球隊英超排名第9。杜慈與車路士簽約年半，上任時曾說：「我要建立一支無人想面對的強隊。」

結果，杜慈重用3-4-2-1陣式，車路士脫胎換骨，在各項戰線全面反彈。正如迪姆華拿在歐聯4強賽後說：「在新領隊之下，我們開頭是排第10位左右，但現在我們已經在爭前4的路上，我們有力贏歐聯，還可以贏足總盃。」

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杜慈去年領PSG打入歐聯決賽。（Getty Images）

杜慈連續兩季入決賽創歷史

杜慈上任3個多月，已領車路士擊敗過施丹、哥迪奧拿、高普、施蒙尼、摩連奴及安察洛堤等名帥，而且杜慈過去6次領軍對皇家馬德里保持不敗，取得2勝4和的佳績，可說是皇馬剋星。

杜慈更成為史上首位連續兩年帶領不同球隊打入歐聯決賽的教練。他去年領巴黎聖日耳門打入決賽，但不敵拜仁。

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點圖即睇車路士今季餘下賽程有幾難踢：

入決賽前必先炒領隊？

翻查歷史，車路士在97/98球季打入歐洲盃賽冠軍盃決賽，巧合的是，當季中他們炒了主帥古列治，由維埃里接手，最終更贏得冠軍。

在12/13球季，車路士季中炒了歐聯冠軍領隊迪馬堤奧，找了賓尼迪斯接手，最後他們打入歐霸盃決賽，並贏得冠軍。

由90年代起，幾乎每次車路士打入歐洲賽決賽前，必先經歷炒領隊的風波，只有18/19球季沙利由頭帶到尾贏歐霸盃。

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