東京奧運｜大馬羽賽延期僅餘一計分賽　李卓耀下月搶分最後機會

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-05-07 20:14

世界羽聯（BWF）宣布，原定本月25至30日舉行的馬來西亞公開賽因疫情延期，且補賽亦不會被計入東京奧運計分賽事，意味仍未鎖定奧運資格的港將李卓耀，只餘下月的新加坡公開賽機會爭取積分入奧。

東京奧運計分周期在6月15日截止，原定有3項計分賽，繼早前因疫情推遲印度公開賽後，BWF今日宣布原定本月底舉行的大馬賽亦延期，目前只餘下月1至6日上演的新加坡公開賽為東京奧運計分賽事。

現時東奧排名第18位的李卓耀，距離入奧還差2名。（資料圖片）

BWF在聲明中指出，已與賽會盡力在安全環境下舉行比賽作出所有嘗試，惟近期確診數字急升，令他們只好作出延期的決定。聲明指補賽將不會列入東奧計分周期內，意味東奧計分賽只剩下6月的新加坡公開賽。

李卓耀需在下月的新加坡賽趕「尾班車」，搶分爭取東奧資格。（資料圖片）

大馬賽延期對港隊「一哥」伍家朗及混雙組合鄧俊文／謝影雪等爭取東奧資格影響不大，前者男單東奧排名暫列第8，「鄧謝配」則在混雙排名第10，料能直接以排名取得東奧入場券。

不過，由於各國或地區最多派出2名世界排名前16的單打球手參加奧運，現排名第18的李卓耀距離達標仍差2名，隨着兩站奧運計分賽先後取消，下月的新加坡公開賽是李卓耀爭取入奧的最後機會。

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【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）