德甲｜真正入球機器　利雲度夫斯基勢破塵封49年紀錄　拜仁九連霸

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-05-09 14:12

羅拔利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）獲譽為當世最全面前鋒，在拜仁慕尼黑正式達成德甲9連霸、並以6：0大炒慕遜加柏之時，他距離追平「轟炸機」梅拿（Gerd Muller）49年前創下的德甲單季入球紀錄只差一步。 德甲另一明星射手艾寧夏蘭特（Erling Haaland）雖因傷缺陣，但今輪多蒙特大戰RB萊比錫，他仍然「搶鏡」。

隨着RB萊比錫周六晚（9日）作客敗予多蒙特，拜仁慕尼黑亦提早兩輪封王，他們隨即以6：0大炒慕遜加柏慶祝奪冠，僅是上半場已轟入4球之多。

利雲度夫斯基的入球能力，今季難有人匹敵。（Getty Images）

利雲有望破梅拿塵封39年入球紀錄

除了湯馬士梅拿、京士利高文和利萊辛尼各入一球外，利雲度夫斯基個人也大演帽子戲法，射入個人今季第39個德甲入球，距離名宿梅拿在1971/72球季創下的單季入球紀錄（40球）只差一步。在尚餘兩輪賽事下，利雲度夫斯基會刷新紀錄，也毫不令人意外。

若計算今季所有球會賽事，利雲度夫斯基在38場比賽已轟入46球之多，保持驚人效率，雖然他已32歲，但每季都變得更強，近日有傳聞指曼城和車路士都希望羅致他。

+ 3 + 3 + 3

拜仁慕尼黑主帥漢斯菲歷克，早已落實季後離隊，由現任RB萊比錫主教練的拿高士文接手。而拜仁得以在今輪封王，亦因拿高士文帶領的萊比錫今輪敗予多蒙特。

多蒙特演絕殺保歐聯希望 夏蘭特受傷仍獲大量鏡頭

多蒙特周六晚（9日）作客萊比錫，為爭取來季歐聯資格搶分，在主力射手艾寧夏蘭特、比寧咸等多名球員受傷之下，仍憑隊長馬高列奧斯和查頓辛祖入球，下半場早段已領先2：0。但萊比錫其後搶得主導權，由高路斯達文和丹尼爾奧莫各入一球追和成2：2，在看台上的夏蘭特顯得相當失望。

受傷的夏蘭特只能在看台上睇波。（Getty Images）

查頓辛祖在夏蘭特缺陣下成為救世主，策動並完成絕殺。（Getty Images）

但賽事來到87分鐘，與夏蘭特份屬好友的查頓辛祖成功製造攻勢，他個人突破入禁區、後腳交予拉菲爾古里路，再接應古里路橫傳近門射入，為多蒙特鎖定3：2勝局，保住獲得歐聯資格的希望、也在這場德國盃決賽前哨戰先贏一仗。不過最終能否打入前四，也要視乎排第5卻少踢一場的法蘭克福餘下賽事會否失分。

有趣的是，夏蘭特雖無法落場，但直播鏡頭卻相當「眷顧」他，尤其在重播辛祖攻入致勝球之時，更特別分割畫面，一邊重播入球、一邊重播夏蘭特反應，這位挪威前鋒最後更興奮得幾乎跌倒，場面相當有趣，他賽後走進球場擁抱隊友的畫面也獲球迷熱話。

夏蘭特目睹多蒙特絕殺時的反應，最終幾乎在看台跌倒，賽後也忘情慶祝（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

近季屢屢盛傳離隊的辛祖，早前獲多蒙特體育總監索克「開綠燈」，稱若有合適報價，將批准他在今夏離隊，辛祖賽後坦言未知自己將來去向：「我會不會離隊？我也不知道自己的去向……這一刻我在多蒙特踢得很開心，也熱愛這間球會、球迷和整個團隊，畢竟他們給予我首個在職業賽事正選上陣的機會。」有指多蒙特會考慮約8000萬鎊的報價，曼聯或會為此出手。