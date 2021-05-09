【英超】爭四混戰99台免費直播　連格率韋斯咸主場硬撼愛華頓

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-05-09 18:29

有連格，有派對，今晚仲要有免費直播！ 英超進入最後直路，爭奪來季歐聯資格的前四混戰依然未明朗。本周李斯特城、熱刺雙雙失分，車路士和利物浦則分別搶分成功，周日晚輪到韋斯咸主場硬撼愛華頓，又會對形勢有什麼變化？

意大利名帥安察洛堤帶領的愛華頓，季初一度升上榜首，踢得虎虎生威，奈何傷兵不斷之下，狀態隨大將洛迪古斯一樣浮浮沉沉。目前33戰以52分排第八位，爭前四已無甚可能，歐洲賽資格則仲有得鬥。

至於莫耶斯領軍的韋斯咸，今季表現硬淨，自從借將連格加盟後，下半季攻力全面升級，賽前以34戰58分守在第五，仍有權爭逐歐聯資格。

愛華頓主帥安察洛堤能否領軍重返歐洲戰場?（Getty Images）

英超 韋斯咸 對 愛華頓 今晚11時30分 Viu TV99台、Now 621台直播

下季歐洲賽資格形勢

來季歐洲球會賽事有所改變，歐聯和歐霸之下，新增設歐霸聯（Europa Conference League ）。阿仙奴在歐霸四強出局後，前四名球隊鐵定獲得歐聯資格。歐霸方面，英超球隊將得到兩個席位，其中一席由聯賽第五名奪得，另一席則為足總盃冠軍所有。由於足總盃決賽兩支球隊車路士和李斯特城大有機會晉身頭五名，歐霸第二席很大機會由英超聯賽第六名補上。

至於歐霸聯的一個附加賽席位，會給予聯賽盃冠軍得主。惟隨着今屆賽事再次由英超封王在望的曼城捧走，出線資格會給予英超最高排名而尚未有歐洲賽着落的球隊——按上文發展，很大機會是排第七名的球隊奪得。

換言之，英超排第一至第七的球隊，來季幾乎都有歐洲賽踢，賽前落後第七位熱刺4分、但少踢兩場的愛華頓，依然有得爭。拖肥糖想爬頭必須搶分，不過今晚一戰韋斯咸陣中有個他們的剋星——連格（Jesse Lingard）在陣。

英超聯賽榜前8位最新形勢：（截至5月8日）

+ 2 + 2 + 2

連格能否延續對愛華頓的不敗神話？（Getty Images）

連格對愛華頓未輸過

連格自今年一月底從曼聯外借至韋斯咸之後，一直維持上佳狀態，並全面改變鎚仔幫的進攻模式。他為韋斯咸12次英超上陣，已取得9入球4助攻，是下半季全英超狀態最火熱的球員之一。

即使近仗他表現似乎稍有回落，翻查他過往上陣紀錄，球員生涯8次面對愛華頓6勝2和，未嘗敗績。當然那是他在曼聯時期的數據，只可作為參考，有趣的是，對上兩季曼聯對愛華頓每季分別有一場連格不在陣中，結果曼聯只得一負一和。

英超前四混戰：

英超︱熱刺作客不敵列斯聯 來季歐聯資格凍過水

英超｜李斯特城後防連環自爆負紐卡素 迎接地獄賽程恐重蹈覆轍

英超｜歐聯決賽前哨戰曼城反輸 阿古路輕鬆射失十二碼公開道歉

英超︱利物浦2：0勝修咸頓前四未絕望 對手齊失分歐聯夢未完

【英超第35輪賽程（按圖放大）】

【足球】美斯半百罰球仍不入十大 細數史上最強百步穿楊之王

【同場加映：足球史上最強罰球之王】（按圖放大）