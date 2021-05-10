【意甲】祖雲達斯0：3大敗AC米蘭腳下　連歐聯資格也可能不保

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-05-10 14:03

意甲今季冠軍已由國際米蘭奪得，然而賽事遠遠未完，前四爭奪歐聯資格戰況尤其激烈。班霸祖雲達斯主場大戰AC米蘭，竟以0：3吃下敗仗跌出前四，來季隨時無份踢歐聯。

祖雲達斯手執一手好牌，今季原本朝着十連霸大業邁進。去年夏天球隊歐聯十六強出局後，球會怒炒主帥沙利，意外提拔加盟僅兩星期的青年軍教頭兼名宿派路接手。一個球季下來，無論排陣以至臨場應變，派路的表現均清楚表達：「我仲未預備好」的訊息。

今仗他排出442陣式，C朗拿度和莫拉達打雙箭頭，C朗全場不尋常地沉靜。反觀AC米蘭朝氣勃勃，巴謙戴亞斯完半場前的遠射先開紀錄之後，下半場再由入替伊巴謙莫域的列比錫和車路士借將湯姆利各入一粒，以3：0大勝。

伊巴謙莫域與C朗拿度的爭位鏡頭，十分趣怪。（路透社）

【祖雲達斯 VS AC米蘭圖輯】（按圖放大）

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祖記前四危危乎？

祖記今季不止失落冠軍，如今連前四位置也不保，爭奪來季歐聯資格形勢陷入被動。當中有兩大原因，更令老婦人衝入前四並不樂觀。

【意甲前列最新形勢】（按圖放大）

兩大不利因素

國際米蘭已封王，阿特蘭大與AC米蘭同樣35戰得72分，目前排第四的拿玻里有70分，祖雲達斯落後1分排第五。四隊波之間只有3分之差，分數上當然仲有得爭，問題是對手和對賽成績。

祖雲達斯餘下三仗對手，分別為薩斯索羅、國際米蘭和博洛尼亞。兩支中游球隊均有一定戰鬥力，最難踢卻是對國際米蘭一仗。藍黑兵團雖已確定奪冠，但他們為打擊這支最大對手，一定不會留力，甚至加多幾分肉緊全力踢祖記出歐聯。阿特蘭大的對手只是賓尼雲圖和熱拿亞兩支下游球隊，最後一仗才與AC米蘭對戰；AC米蘭未來兩仗對手同為下游的拖連奴和卡利亞里；拿玻里的對手為烏甸尼斯、費倫天拿和維羅納三支中型班，好處是不用跟直接爭前四的對手硬撼。比較之下，祖記較為輸蝕。

由於四隊分數相近，出現同分的機會不低。根據意甲賽例，同分球隊先計算對賽成績，這方面對祖雲達斯最為不利。他們今季聯賽跟第二位的阿特蘭大對賽，一負一和；跟第三位的AC米蘭各輸一場，但米蘭多一個入球；跟第四位的拿玻里對賽各勝一場，對賽得失球也相同，要計到今季總得失球，暫時拿玻里領先祖雲達斯6球。換言之，即使祖雲達斯追至跟前面三隊同分，但在對賽成績不及阿特蘭大和AC米蘭，以及得失球差不及拿玻里之下，也大有機會未能晉身前四。

正因形勢十分不利，祖雲達斯大敗而回後，一班球員難掩失落之情。相反，AC米蘭將帥猶如贏得大賽冠軍般興奮，因為他們知道球隊來季重返歐聯的機會高唱入雲。

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