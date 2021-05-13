【英超】佐真奴低級失誤連累車路士輸波　阿仙奴歐戰現一線生機

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-05-13 10:10

英超深夜車路士主場對阿仙奴的倫敦打吡戰，藍軍即使作出7個調動，依然佔盡上風，可惜19次射門也把握不到，而且因為佐真奴16分鐘一次低級失誤，連累球隊全失3分兼雙殺。

車路士周六晚上有足總盃決賽的後顧，主帥杜慈收起包括門將艾杜亞文迪、中場簡迪、前鋒迪姆華拿等7個主力。就算如此，主場面對阿仙奴仍佔上風，甫開賽夏維斯已有單刀機會，面對客軍門將連奴，起腳射門一飛沖天。

阿仙奴原本無甚攻勢，多得佐真奴「幫手」，戰至16分鐘，這位車路士防守中場回傳予今仗把關的門將阿列沙巴拿加（Kepa Arrizabalaga）時，踢球方向竟完全偏離航道，Kepa發現不對勁時立即高速奔跑再飛身撲救，僅僅在白界線前及時拍走皮球。

到這個時候，弄出個大頭佛的佐真奴依然留在禁區外，車路士一班守將繼續無影，阿仙奴隊長奧巴美揚截得來球，輕輕傳予小將史密夫路維，後者輕鬆射入，佐真奴的「致命回傳」連累球隊落後0：1。

阿仙奴把握車路士防線出錯，1：0贏波。（Getty Images）

【佐真奴致命回傳連環圖】（按圖放大）

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車路士落後之下傾力反撲，美臣蒙特和芝維爾的射門過不到連奴十指關，佩列錫的入球越位在先，蘇馬和基奧特的連環射門又連續兩次中楣，最終注定落敗。19次射門5次中框也無用，阿仙奴5次射門只有2次命中目標已取得全場唯一入球，1：0贏波全取3分。

今仗是阿仙奴自2011年10月以來，聯賽首次作客史丹福橋獲勝，而且更是自2003/04球季以來，首度在聯賽主客賽事均擊敗車路士。最重要的當然是全取3分，以36戰55分升上第八位，來季取得歐洲賽事一席仍未絕望。

按連結睇片：佐真奴致命回傳連累車路士0：1負阿仙奴精華

【今仗精彩畫面】（按圖放大）

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