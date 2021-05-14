英超前4形勢拆局｜利物浦落後仍有主導權？餘下3場全大勝可保平安

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-05-14 09:51

利物浦反勝曼聯4：2，英超爭4形勢依然混亂，李斯特城、車路士及利物浦3隊競爭兩個前4名席位。李城及車路士的目標是70分，只要達到這個分數，就肯定壓得住利物浦，但有趣的是，之後李城及車路士要正面交鋒，換言之兩隊之中只有一隊可能達到70分。另一邊廂，利物浦的目標是餘下3輪全勝，望以69分坐收車、李相鬥的漁人之利，衝上前4名。

現時英超前列形勢，曼城提早封王，與70分的曼聯鎖定來屆兩個歐聯席位。在數字上，由第3位的李斯特城到第8位的愛華頓都有打入前4名的可能，但實際上，第6至8位的韋斯咸、熱刺及愛華頓其實入前4名的機會較微，所以今季英超爭4，相信是李城、車路士及利物浦之爭。

李城（36戰得66分）目標：兩場取4分便夠數

3隊之中，李城的形勢較佳，有主導權之餘，還有失分的空間。他們上場擊敗曼聯後坐穩第3名，36戰得66分。李城的目標分數是70分，只要餘下兩輪多取4分，便不用理會其他球隊，肯定獲得前4名的歐聯資格。

不過，李城的賽程最難踢，他們先要在英格蘭足總盃決賽鬥車路士，接下來再在聯賽作客大戰車路士，勝方很大機會坐穩前4，而負方很可能葬送歐聯席位。在英超煞科戰，李城則主場對熱刺，同樣不易踢。在餘下兩輪聯賽，李城取得1勝1和便鎖定前4名；若果1勝1負的話，有機會要跟利物浦鬥得失球；如果是其他更差的成績，前4泡湯機會大。

車路士（36戰64分）目標：兩戰全勝則達標

車路士上場主場以0：1不敵阿仙奴，可能是杜慈上任後影響最深遠的敗仗，此役可能葬送球隊的歐聯資格。敗於兵工廠後，車路士36戰得64分，暫排第4位。他們的目標分數是70分，換言之，車路士餘下兩輪全勝，全取6分，才穩奪前4名。

車路士接下來會在足總盃決賽對李城，之後再在主場出戰聯賽迎李城，此戰相當關鍵，尤如爭奪歐聯資格的決賽。在煞科日，車路士就比李城易踢，作客中游分子阿士東維拉。在餘下兩輪聯賽，萬一車路士有任何閃失，都很大機會被利物浦過頭。

利物浦（35戰60分）目標：3戰全勝極大機會入前4

利物浦贏曼聯後，35戰得60分，比李城及車路士踢少1場，分別落後6分及4分。利物浦看似落後得多，但計一計數，由於李城及車路士要交手，必有一隊失分，所以紅軍都有爭4的主導權。只要利物浦在餘下3輪全勝，極大機會可以躋身前4名，唯一的變數是有個可能性，他們跟李城要以得失球定歐聯資格。

利物浦的賽程最易踢，先作客西布朗，再訪般尼，煞科戰就主場對水晶宮，全部都是中下游球隊。他們全勝的話，可以69分（60分+9分）完成球季。假設李城兩戰全勝同時車路士1勝1負，李城會有72分（66分+6分），利物浦有69分，齊獲歐聯資格，而車路士就只得67分（64分+3分）。

若果「車李戰」和波，李城及車路士在餘下兩輪同得4分，那麼李城會有70分（66分+4分），餘下3戰全勝的利物浦會有69分（60分+9分），攜手獲歐聯資格，而車路士就只得68分（64分+4分）。

紅軍3戰全勝仍有一個失前4可能

另一種情況，如果車路士餘下兩輪全勝而李城1勝1負，到時車路士就有70分（64分+6分），餘下全勝的利物浦就有69分（60分+9分），而李城都有69分（66分+3分），到時利物浦及李城就要鬥得失球。現時李城的得失球為+21，而利物浦的則是+20。

不過，如果在這種情況下鬥得失球，利物浦的優勢還是很大的，因為利物浦最後3場聯賽全勝，得失球很大機會可以反壓兩鬥強隊得1勝1負的李城。

當然以上3種情況都有一個前提，就是利物浦全勝，若果紅軍有任何一仗失分甚至輸波，形勢就會急轉直下。

韋斯咸（35戰58分）爭4可能性？

韋斯咸35戰58分，暫排第6位，如果他們餘下3戰全勝的話，最多可以67分（58分+9分）完成。韋斯咸需要李城、車路士及利物浦當中，至少有兩支球隊失準，才有可能爬升到前4位，所以機會較微。至於現時同樣35戰56分的熱刺及愛華頓，入前4的可能性比韋斯咸還要低，極度困難。

加利仔加歷查公認一人為今季MVP 最佳領隊與小將一致通過

加歷查今季心水最佳11人（按圖放大）：

+ 7 + 7 + 7

加利尼維利今季心水最佳11人（按圖放大）：

+ 7 + 7 + 7

曼城英超封王路低開高走 曾跌落中游兼爆疫 一個收購至為重要

【曼城今季英超封王8大時刻（按圖放大）】

+ 2 + 2 + 2

同場加映：37歲洛賓仲踢緊荷甲 養傷半年風采依然獻助攻