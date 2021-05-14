9歲「小米拿」球迷踢波遭雷擊身亡　利物浦全隊披7號球衣熱身悼念

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-05-14 15:46

9歲利物浦球迷佐敦賓士（Jordan Banks）周二在一場足球比賽中遭雷擊，送院搶救後傷重不治。在昨晚利物浦作客曼聯的英超聯賽前，利物浦球員都身穿印上「佐敦」的7號上衣，以悼念這位意外去世的小球迷。佐敦賓士不但熱愛足球，而且熱心慈善，今年初在10日內跑30英里（約48公里），為精神健康機構籌款。

佐敦賓士周二傍晚在黑池地區的一個足球場上，為球會比賽，期間遭遇雷擊受傷。警方接報後馬上趕到，將9歲的佐敦賓士送往醫院，可惜他傷重不治。為了悼念這位小利迷，利物浦決定在周四作客曼聯賽前，穿上印上「佐敦」的7號T恤熱身。

利物浦在Twitter上寫：「佐敦賓士，你永不會獨行。佐敦被教練稱為『小米拿』，他是個好人，也是個充滿熱情的足球員。」佐敦賓士的偶像占士米拿亦在Twitter上悼念：「上天太快帶走這個獨特的小朋友。」

You’ll Never Walk Alone, Jordan Banks ❤️



Nicknamed ‘mini-Milner’ by his coaches, Jordan was a brilliant person, as well as a passionate footballer. We’re all thinking of his loved ones tonight ❤️



⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽ pic.twitter.com/E4XOkIHYTE — Liverpool FC (@LFC) May 13, 2021

A special boy taken far too soon.



RIP Jordan, YNWA.



⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/sldXfNp2a1 — James Milner (@JamesMilner) May 12, 2021

佐敦賓士今年初為了紀念在2018年因情緒病自殺的叔叔，發起慈善跑，他在10日內跑完30英里，為精神健康機構籌得3000鎊。

【再見了！熱愛足球又有愛心的佐敦賓士！】

佐敦賓士的家人發表聲明，形容他「關懷、體貼、慷慨及有愛心」，在他離世當日，家人感覺整個世界都停頓下來。家人續稱：「我們失去了美麗的孩子佐敦，他是最耀眼的星星。他的笑聲，還有那張充滿感染力的笑容，金色的捲髮，他是我們的一切。」

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