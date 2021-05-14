單車國家盃．香港站｜李慧詩主場奪今年第一金　特首入場撐女車神

撰文： 葉詩敏 高詩琦 最後更新日期： 2021-05-14 20:19

單車國家盃被視為港將的東京奧運預演，闊別國際賽場近14個月的李慧詩（Sarah）不負眾望，於主場摘下爭先賽金牌。

2019年，李慧詩在世錦賽成為「雙料」世界冠軍，個人累積3件彩虹戰衣。此後一年，她與全球人類一起面對疫情，奧運延期一年、疫情下留港訓練，但她藉東京奧運捲土重來的決心，從未動搖。闊別14個月重踏國際賽場，她以昨日（14日）的女團競速賽熱身後，今日全力向獎牌衝刺。

李慧詩（左）以直落兩局擊敗小林優香，主場奪金。（高詩琦攝）

李慧詩在勝出後展露笑容，向鼓掌的VIP席揮手致謝。（高詩琦攝）

一度創下爭先賽20個月不敗神話的Sarah，今早在資格賽以首名晉級，直闖8強並擊敗24歲危地馬拉車手Joanne Rodriguez後，在晚上的爭先賽4強面對日本車手梅川風子，於三局兩勝制下均以逾一個車身優勢連贏兩局。特首林鄭月娥晚上到場為「女車神」打氣。

視這賽事為東奧前重要備戰的Sarah，決賽火拚東奧代表小林優香，後者來港前於國內測試賽以10.612秒刷新原由個人保持的200米計時賽日本紀錄時間，雖因測試賽而未列入正式日本紀錄，但證明狀態大勇。

政府動用公帑購入東京奧運轉播權，免費交由本港5間持牌電視台播放，特首林鄭月娥早前表明「香港運動員（比賽項目）必播」。（高詩琦攝）

面對東奧勁敵之一，Sarah首場從後起步，到中段加速並憑淩厲後勁迅速反先率先衝線，先贏一局。

第二場，李慧詩先起步，對手在半圈搶入內檔，Sarah貼近車尾後再於最後半圈超前，連贏兩局勇奪金牌。

李慧詩在金牌戰力壓日本勁敵小林優香，奪得今年第一面獎牌。（高詩琦攝）

杜棹熙單車超重未能戰捕捉賽

21歲港將楊礎搖同日晚上出戰共8人競逐的女子捕捉賽，對手包括應屆全能賽世界冠軍、日本車手梶原悠未。在10公里40圈中，楊礎搖於中段進攻嘗試突圍，但都被主車群追回。

最後兩圈，全程留守在主車群的梶原悠未與36歲白俄羅斯車手Tatsiana Sharakova力拚，後者以些微之差壓線勝出，楊礎搖則以第8名完成。她明日將轉戰500米計時賽。

男將杜棹熙在1公里計時賽決賽踩出1分06.160秒名列第8，金牌由德國車手Felix Gross奪得。本來杜緊接出戰全程15公里的捕捉賽，惟上場時因單車機件故障而未能出賽。

杜棹熙原本在捕捉賽上陣，惟因單車不合標準而未能出賽。（高詩琦攝）

相關新聞：

東京奧運︱港府購入播映權交5電視台聯播 香港運動員項目必播

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）