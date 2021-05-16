【英足總盃】李斯特城勇挫車路士首度封王　球衣內藏取勝秘密武器

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-05-16 10:23

李斯特城再創歷史新一頁！ 英格蘭足總盃決賽，杜慈領軍的車路士與李斯特城對壘，賽前藍色戰車被看高一線。不料狐狸才是先開紀錄一隊，完場前芝維爾的入球又被VAR推翻，李斯特城創會137年來，首度捧起這隻曾幾何時在英格蘭本土舉足輕重的足總盃冠軍。

只有夢想，未必可成真。英格蘭足總盃決賽李斯特城面對實力高半班的車路士，還需要勇氣和一點運氣。

疫情下的溫布萊球場，限制2.1萬名球迷入場。李斯特城球迷席上方，空出來的坐位拉上印有已故班主維猜照片的巨型橫額，並寫上他的名句：「只要勇敢追尋，我們的夢想必可成真（Our dreams can come true if we have the courage to pursue them）。」

一班落場球員，不用望上觀眾席，因為他們的球衣內，已藏有秘密武器。

李斯特城球迷席上方拉上印有已故班主維猜照片的巨型橫額，並寫上他的名句：「只要勇敢追尋，我們的夢想必可成真。」（Twitter）

李斯特城球迷齊心為愛隊打氣。（路透社）

李斯特城的秘密武器

李斯特城在泰國班主維猜帶領下，2015/16球季在英超奇蹟封王，也是狐狸在頂級聯賽歷來首個冠軍。這位充滿魅力的老闆深受職球員、球迷以至李城市民愛戴。2018年10月他在王權球場外乘直升機離開時，起飛不久直升機意外墜毀，維猜在內機上4人無一生還。

時隔兩年半，眾人對他的思念不減，球隊難得晉身足總盃決賽，均想送一份禮物給已在天上的維猜。今仗李斯特城全體球員的球衣內，均印有維猜的遺照，為他們添上多一分動力。即使攻門不及對手多，63分鐘今季大熟大勇的比利時中場泰利文斯 （Youri Tielemans）離門25碼起腳，射破車路士門將阿列沙巴拿加的十指關，為球隊先開紀錄。

比利時中場泰利文斯離門25碼起腳，射破車路士門將阿列沙巴拿加的十指關，為李斯特城先開紀錄。（路透社）

VAR又做主角

完場前車路士有一次扳平機會，89分鐘堤亞高施華的漂亮傳球劏穿李城防線，倒戈上陣的芝維爾爆入禁區並引起一場龍門口混戰，李城守將韋斯摩根將皮球送入自己網窩。

比賽看似要加時解決，視像助理裁判卻指芝維爾越位在前，判入球無效。李斯特城終憑泰利文斯的入球一箭定江山，並在溫布萊球場上演一幕幕感人慶祝畫面。

李斯特城擊敗車路士奪得創史上首個英格蘭足總盃冠軍。（路透社）

【李斯特城感人慶祝首奪足總盃】（按圖放大）

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李斯特城隊長卡斯柏舒米高稱，自小已渴望贏得足總盃，他父親舒米高效力曼聯年代曾三度高舉這支銀盃。「我們希望贏得錦標，球隊今天表現出決心和毅力，我為每個成員感到自豪。」

「當球隊帶着內在信念並團結一致，你便能夠做到。」他這句話，難免令人回想起李斯特城已故班主維猜的名句，卡斯柏舒米高稱，「我們的球衣內，有他（維猜）的照片。他一直跟我們在一起。」

維猜已逝，他的遺志由接任球會主席的兒子艾也屈（Aiyawatt Srivaddhanaprabha）承繼“，主帥羅渣士將勝利獻給對方，「感覺實在很神奇，我來到李斯特城之前，並未意識到他們從未贏過足總盃，他們4度在決賽中落敗。」