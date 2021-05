【英足總盃】李斯特城勇挫車路士首度封王　球衣內藏取勝秘密武器

撰文: 吳慕兒 最後更新日期: 2021-05-16 10:23

李斯特城再創歷史新一頁! 英格蘭足總盃決賽,杜慈領軍的車路士與李斯特城對壘,賽前藍色戰車被看高一線。不料狐狸才是先開紀錄一隊,完場前芝維爾的入球又被VAR推翻,李斯特城創會137年來,首度捧起這隻曾幾何時在英格蘭本土舉足輕重的足總盃冠軍。

只有夢想,未必可成真。英格蘭足總盃決賽李斯特城面對實力高半班的車路士,還需要勇氣和一點運氣。

疫情下的溫布萊球場,限制2.1萬名球迷入場。李斯特城球迷席上方,空出來的坐位拉上印有已故班主維猜照片的巨型橫額,並寫上他的名句:「只要勇敢追尋,我們的夢想必可成真(Our dreams can come true if we have the courage to pursue them)。」

一班落場球員,不用望上觀眾席,因為他們的球衣內,已藏有秘密武器。

李斯特城球迷席上方拉上印有已故班主維猜照片的巨型橫額,並寫上他的名句:「只要勇敢追尋,我們的夢想必可成真。」(Twitter)

李斯特城球迷齊心為愛隊打氣。(路透社)

李斯特城的秘密武器

李斯特城在泰國班主維猜帶領下,2015/16球季在英超奇蹟封王,也是狐狸在頂級聯賽歷來首個冠軍。這位充滿魅力的老闆深受職球員、球迷以至李城市民愛戴。2018年10月他在王權球場外乘直升機離開時,起飛不久直升機意外墜毀,維猜在內機上4人無一生還。

時隔兩年半,眾人對他的思念不減,球隊難得晉身足總盃決賽,均想送一份禮物給已在天上的維猜。今仗李斯特城全體球員的球衣內,均印有維猜的遺照,為他們添上多一分動力。即使攻門不及對手多,63分鐘今季大熟大勇的比利時中場泰利文斯 (Youri Tielemans)離門25碼起腳,射破車路士門將阿列沙巴拿加的十指關,為球隊先開紀錄。

比利時中場泰利文斯離門25碼起腳,射破車路士門將阿列沙巴拿加的十指關,為李斯特城先開紀錄。(路透社)

VAR又做主角

完場前車路士有一次扳平機會,89分鐘堤亞高施華的漂亮傳球劏穿李城防線,倒戈上陣的芝維爾爆入禁區並引起一場龍門口混戰,李城守將韋斯摩根將皮球送入自己網窩。

比賽看似要加時解決,視像助理裁判卻指芝維爾越位在前,判入球無效。李斯特城終憑泰利文斯的入球一箭定江山,並在溫布萊球場上演一幕幕感人慶祝畫面。

李斯特城擊敗車路士奪得創史上首個英格蘭足總盃冠軍。(路透社)

【李斯特城感人慶祝首奪足總盃】(按圖放大)

+ 15 + 15 + 15

李斯特城隊長卡斯柏舒米高稱,自小已渴望贏得足總盃,他父親舒米高效力曼聯年代曾三度高舉這支銀盃。「我們希望贏得錦標,球隊今天表現出決心和毅力,我為每個成員感到自豪。」

「當球隊帶着內在信念並團結一致,你便能夠做到。」他這句話,難免令人回想起李斯特城已故班主維猜的名句,卡斯柏舒米高稱,「我們的球衣內,有他(維猜)的照片。他一直跟我們在一起。」

維猜已逝,他的遺志由接任球會主席的兒子艾也屈(Aiyawatt Srivaddhanaprabha)承繼“,主帥羅渣士將勝利獻給對方,「感覺實在很神奇,我來到李斯特城之前,並未意識到他們從未贏過足總盃,他們4度在決賽中落敗。」