【西甲】施丹季尾離隊　另一皇馬名宿勢接任　下一站二揀一

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-05-16 19:42

皇家馬德里主帥施丹一再傳出離隊，最新消息指，他早在對西維爾一仗賽前已跟陣中球員交代今夏離隊，本周對畢爾包賽前記者會上一席難解的話，謎底亦得以打開。 他在任期間為皇馬贏盡獎盃，離隊亦不愁搵工，有傳他的下一站已經落實。

皇家馬德里經歷一個跌宕的賽季，季初與巴塞隆拿雙雙在聯賽沉淪，歐聯一路奮進，八強擊敗利物浦晉身四強；去到季尾，西甲戰至最後階段，仍有力與馬體會爭冠；歐聯卻被車路士擊敗，四強止步。

曾經連續三季領軍高舉歐聯大耳獎盃，皇馬歐聯四強出局，成為他二度掌帥的最後一口棺材釘。

皇馬歐聯四強不敵車路士出局，施丹隨即向球員公布離隊消息。（Getty Images）

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有些時候，你需要留在一個地方；也有些時候，為所有人着想，你必須離開。 皇馬主帥施丹

西甲餘下最後兩輪聯賽，皇馬落後馬體會兩分，本周他們作客畢爾包。賽前記者會上，施丹沒頭沒尾地說了上述一句謎一樣的說話。

當西班牙體育記者Fernando Burgos透過當地電台Onda Cero和《馬卡報》報道，施丹早在上周六（5月8日）球隊操練後，在球隊會議上向球員公布離隊決定。時間線正是皇馬歐聯四強負車路士出局之後、西甲對西維爾賽前。此事亦正好解釋，那一天的賽前記者會為何會比平常遲開始。

據了解，施丹跟球員說，他經過長時間深思熟慮才作出今次決定，並且是最後定案。他相信自己在皇馬的時間已告一段落，是時候離開。消息一出，施丹上述謎語一樣的話，豁然開朗。

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施丹領皇馬三度贏得歐聯冠軍。（Getty Images）

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瘋狂奪冠的男人

施丹跟皇馬的合約，原本到2022年才屆滿，事先張揚今個夏天離任，意味他合約未完便提早一年離隊。他的離開並非無跡可尋，過去半年西班牙傳媒每次談到未來，施丹都對留隊一事不置可否。或許2018年夏天歐聯三連霸後他突如其來宣布離隊來得太震撼，相對之下今次似乎已是意料中事。

2006世界盃決賽後掛靴的施丹，2010年11月在時任主帥摩連奴要求下，以一隊特別顧問身份重返皇馬，2011年7月出任球會體育總監，至2014年6月再轉崗位成為皇家青年軍主帥。2016年1月賓尼迪斯被辭退，施丹獲提拔為一隊主教練。

2018年5月31日，亦即是帶領皇馬連續三屆歐聯封王之後5日，施丹突然宣布離任。球隊自此一蹶不振。一季內辭退兩個教練之後，施丹2019年3月重返馬德里為球會救亡。兩次任期內，他以主帥身份合共為球隊贏得11項錦標，如果今季西甲成功後上力壓馬體會，將會是第12個冠軍，僅次於西班牙一代名帥蒙約斯（Miguel Munoz）。蒙約斯在60、70年代花去14年時間，才累積14個冠軍，施丹在短短5年時間，已迫近他的紀錄，是皇馬史上獎盃數目第二最多的教練。

施丹賽前向球員公布季尾離隊的那一仗：

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施丹球員年代曾在祖雲達斯度過5年光輝歲月，外界盛傳他將取代派路成為新帥。 （Getty Images）

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下一站，都靈？

上次施丹離隊，皇馬簡直倒瀉籮蟹，戰績一沉不起。即使取代施丹十分困難，今次球隊或許會有較佳準備。2019年6月，魯爾重返皇馬出任青年軍領隊，至今已累積兩年經驗。

西班牙《馬卡報》消息指，假如施丹今夏離任，魯爾這位同代隊友可望步他後塵，踏上由銀河艦隊名宿變主帥之路。該報指，祖雲達斯前主帥艾歷尼（Massimiliano Allegri ）和德國國家隊教練路維也被列入考慮人選，惟當中以魯爾呼聲最高。

至於施丹本人，盛傳他會重返成名地都靈，取代派路成為祖雲達斯新帥，老婦人周六（15日）否認傳言。另有消息指，他或出任法國國家隊教練。

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