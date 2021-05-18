C朗拿度離開祖雲達斯「證據確鑿」　口裏說不身體卻很誠實

撰文： PollySam 普利森 最後更新日期： 2021-05-18 20:20

C朗拿度自從2018年夏天加盟祖雲達斯，再奪歐聯的目標一再落空，他希望離隊的傳言流傳好一段時間，由重返皇馬、曼聯甚至士砵亭都傳過，他一直拒絕表態。 即使他口裏說不，身體卻很誠實——一段短片被指他下季鐵定離開祖雲達斯的「證據」。

C朗2018年加盟祖記，簽約4年，合約明年6月才屆滿，然而經過一個失望球季，僱傭雙方似乎各有不滿。C朗對球隊陣容實力未能挑戰歐聯有微言，老婦人在疫情中亦對負擔C朗的天價人工感吃力，好心分手似乎是個必然的結局。

他的下一站目的地，要傳的都傳過，畢竟以他的人工水平，能夠負擔的也不多，甚至連財力中下、勝在感情分搭夠的母會士砵亭也被列入有興趣範圍。C朗和球會懶理傳言，從不正面回應，近日他的一個動作，卻在鏡頭下無所遁形。

C朗今夏離隊的機會再次大增？（Getty Images）

【C朗親自監督「搬老婆」】（按圖放大）

不少愛車男士都叫深愛座駕做老婆，2017年颱風天鴿帶來暴雨，港島屋苑杏花村停車場一度水浸至沒頂，當時一班車主心急如焚的樣子，猶如產房內的準爸爸，成為一時城中熱話。意想不到這一幕近日在意大利再次上演，主角還是大家熟悉的葡萄牙球王C朗拿度。

意大利足球網站Per Sempre Calcio上載一條短片，指出一間運輸公司正在意大利搬走C朗的7架名車。從片段中可見，身穿白色上衣的C朗，全程十分緊張地監視搬運過程，穿着拖鞋的他圍繞他的愛車打轉，甚至一度走入已裝有車子的大貨櫃內。

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【C朗名車展】（按圖放大）

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該網站指，運輸公司將C朗7部愛車從都靈運走，目的地不明。不過這間名為Rodo Cargo的運輸公司，基地正是C朗祖家葡萄牙首都里斯本。

C朗向來是愛車之人，基本上見車如見人，如今竟然一次過將「7個老婆」一次過送走，他季尾離隊的可能性相信大大提高。

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